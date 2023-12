Einmal im Kalenderjahr geht's noch für den TSV Egger Glas Hartberg und den RZ Pellets WAC! Und für beide Klubs im direkten Duell der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga um Big-Points für ein "Ticket" im Oberen Playoff im Frühjahr. Die Hartberger geben seit Wochen Rang 4 nicht her, die Wölfe haben sich ran gepirscht, lauern auf Rang 7, bei nur drei Punkten Rückstand auf die Ost-Steirer. Beide in diesen Wochen gut drauf, verloren in den jüngsten vier Runden nur jeweils nur gegen Meister RB Salzburg, und zwar knapp. Ansonsten beide mit je drei Siegen aus den jüngsten fünf Partien. Das Hinspiel gewann der TSV in Wolfsberg mit 3:0.

Beim Hinspiel in der Lavanttal-Arena zwangen Florian Kainz und der TSV Hartberg Simon Piesinger und den WAC im Wolfs-Revier in die Knie, landeten einen 3:0-Coup. Neo-ÖFB-Teamstürmer Maximilian Entrup traf damals am 2. September doppelt, Sturmpartner Denis Avdijaj zum zwischenzeitlichen 0:2. Der Einsatz im Rückspiel von Letzerem ist wegen einer Rippenprellung fraglich

Schopp: "Wir wissen um Brisanz des Spiels"

Der TSV möchte das sechste Heimspiel in Serie in der Profertil-Arena ungeschlagen bleiben. Im längst eröffneten Kampf um die Top-6 ist dieses Spiel von großer Bedeutung. Es geht auch um Platz 4 in der Jahrestabelle (ohne Punkteteilung), beide Teams liegen mit 13 Siegen und 9 Unentschieden in 32 Ligaspielen 2023 gleichauf. Kapitän Jürgen Heil fehlt aufgrund Gelb-Rot in Klagenfurt am Sonntag gesperrt.

Cheftrainer Markus Schopp: „Spiele gegen den WAC waren für Hartberg in den letzten Jahren immer große Herausforderungen, auch in der Hinrunde wo wir zwar klar gewonnen haben, aber es sehr lange ein Spiel auf absoluter Augenhöhe war. Wir wissen um die Brisanz des Spiels und wollen uns im letzten Heimspiel 2023 so verabschieden, dass wir unseren Fans ein gutes Gefühl für das nächste Jahr mitgeben. Dafür wird wichtig sein, dass wir bereit sind und alle Spieler wissen was es bedeutet, alles am Platz lassen zu müssen um die drei Punkte zu holen. Es wird möglich sein, aber dazu braucht es absolute Überzeugung und Hingabe."

Mittelfeldspieler Julian Halwachs: „Die Vorfreude auf das letzte Heimspiel ist riesig. Wir werden noch einmal alles geben, um die drei Punkte zu holen und hoffen auf zahlreiche Fans, die uns dabei unterstützen.“

Beim WAC wird auch im letzten Spiel des Jahres auf das "magische Dreieck" mit dem Triple-B gesetzt: Bamba, Ballo (beide im Foto) und Boakye. Letzteren plagte zuletzt allerdings ein Magen-Darm-Virus.

"Wir spielen aktuell den besten Fußball, seit ich hier bin"

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid blickt trotz der 0:1-Niederlage in der vergangenen Runde bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg zufrieden zurück: "Es war vom Ergebnis her ein Dämpfer, aber auch ein richtig guter Auftritt, der uns Selbstvertrauen gibt." Und was das 0:3 gegen den kommenden Gegner TSV Hartberg im Hinspiel betrifft, so stellt der 52-jährige Wiener klar: "Da hat uns Hartberg eiskalt erwischt. Aber wir haben unsere Mannschaft jetzt gefunden, damals waren wir noch auf der Suche nach unserer Formation." Nachsatz: "Wir spielen aktuell den besten Fußball, seit ich hier bin."

Schmid will das Duell in Hartberg gegen einen direkten Mit-Kandidaten um einen Meistergruppen-Platz nicht zu hoch hängen: "Es sind noch viele Punkte zu vergeben, egal wie es ausgeht. Bei diesen Mannschaften kann jeder jeden schlagen."

"Werden wahrscheinlich einige Umschaltmomente kriegen, wo wir unsere Stärken haben mit unseren drei schnellen Spitzen vorne"

WAC-Abwehr-Routinier Dominik Baumgartner, der zuletzt krankheitsbedingt in Salzburg fehlte, meint für die Partie am Sonntag: "Hartberg ist die spielstärkste Mannschaft in der Liga heuer. Sie spielen einen echt super Fußball. Aber ich glaube schon, dass wir sehr gute Chancen haben. Wir werden wahrscheinlich einige Umschaltmomente kriegen, wo wir unsere Stärken haben mit unseren drei schnellen Spitzen vorne. Es heißt einfach hinten kompakt stehen und wenn möglich die Null halten. Dann bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden."

Das Wolfs-Rudel gleicht derweil derzeit eher einem Lazarett. Nach der Partie in der Red Bull Arena waren gleich sieben Akteure erkrankt. Darunter Stammkräfte wie Jonathan Scherzer, Simon Piesinger und Augustine Boakye an einem Magen-Darm-Virus.

