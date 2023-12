Im letzten Spiel des Jahres trifft die Austria Klagenfurt in der 17. Runde der Serie 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) auf den FK Austria Wien. Das Team von Trainer Peter Pacult hat sich für das Duell mit den „Veilchen“ viel vorgenommen und ist bereit für den Abschluss-Ball. Im Hinspiel am 3. September drehten die Kärntner Violetten den frühen 0:1-Rückstand von Guenouche (3.) dank Karweina (9.) und Gkezos (70.) in eine 2:1-Führung, ehe FAK-Toptorjäger Gruber in der Nachspielzeit den Wiener Violetten mit dem 2:2 noch einen Punkt rettete.

Szene aus dem Hinspiel, in dem FAK-Keeper Christian Früchtl seltenerweise den Ball gleich zwei Mal aus dem Netz zu holen hatte. Ansonsten blieb der 23-jährige Bayer schon neun Mal in 16 BL-Spielen ohne Gegentor. Das Austria-Aufeinandertreffen in Klagenfurt ist auch ein Duell der deutschen Torhüter: Menzel kontra Früchtl.

"...das will ich von meiner Mannschaft sehen“

„Wir wollen zum Ende der Herbstsaison vor eigener Kulisse noch einmal ein richtig gutes Spiel machen. Es ist unser Ziel, drei Punkte anzuschreiben – ob es dafür reicht, werden wir nach dem Abpfiff wissen. Klar ist, dass wir alles in die Waagschale hauen, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten“, betont Peter Pacult, der sich nicht nach dem Gegner richtet: „Wir schauen auf uns.“

Ein Blick auf die Tabelle reicht aus, um die besondere Bedeutung der Partie zu erkennen. Die Waidmannsdorfer treffen auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Tickets für das obere Playoff und haben als Fünfter derzeit fünf Punkte Vorsprung auf den Achten aus Favoriten. Ein Sieg würde einen weiteren Schritt in Richtung frühzeitiger Klassenerhalt bedeuten. Mit einem Remis könnte man den FAK zumindest auf Distanz halten.

„Es wird wie immer darauf ankommen, die Bereitschaft zu haben, viel zu laufen und die Zweikämpfe anzunehmen. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Wenn wir in der Defensive kompakt stehen und mutig mit dem Ball agieren, sind wir für jeden ein unbequemer Gegner. Das will ich von meiner Mannschaft sehen“, sagt Pacult.

Nach einem „Goldenen Oktober“ mit vier Dreiern hintereinander blieben die Wiener zuletzt dreimal in Serie ohne Sieg, verloren in Wolfsberg (0:1), trotzten aber dem FC Red Bull Salzburg (0:0) und dem LASK (0:0) zu Hause einen Zähler ab. Die Klagenfurter blieben zweimal ungeschlagen, gewannen beim SCR Altach (1:0) und teilten die Punkte mit Hartberg (1:1).

Ein letztes Mal muss Pacult die Aufgabe mit einem ersatzgeschwächten Aufgebot bestreiten. Marco Knaller, Kosmas Gkezos, Christopher Cvetko, Simon Straudi, Iba May und Jonas Arweiler, die allesamt gegen Austria Wien von der Tribüne aus die Daumen drücken, werden erst im Verlauf des Frühjahrs wieder zurückkehren. Offen ist, ob Sky Schwarz und Jannik Robatsch (beide Erkältung) dabei sein können.

Tickets für den "Abschluss-Ball" im Wörthersee-Stadion sind am Freitag bis 13 Uhr an der Kassa Nord sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Die Tageskassen am Samstag öffnen ab 12 Uhr (Nord) und ab 15 Uhr (West, Süd, Gäste).

Austria Klagenfurt-Frauen engagieren sich für "guten Zweck"

Am Rasen wollen Klagenfurter Profis den nächsten Dreier einfahren, doch auch ihre Frauen und Freundinnen sind im Rahmen der Partie gegen die Wiener Austria im Einsatz – und zwar für den guten Zweck: An einem Stand beim Eingang Westtribüne auf der Verteilerebene bieten sie Punsch (auch alkoholfrei) und Kekse gegen eine freiwillige Spende an.

Das gesammelte Geld kommt Jonas (6) und seiner Familie zugute. Der kleine Austria-Fan bekam im Alter von sechs Monaten epileptische Anfälle, die dazu führten, dass sein Gehirn geschädigt wurde. Er konnte erlernte motorische Fähigkeiten nicht mehr durchführen, die Kopfkontrolle entwickelte sich zurück und er verlor immer mehr das Interesse an seiner Umwelt. Durch den geringen Muskeltonus gab es Folgeschäden an der Hüfte und der Wirbelsäule. Jonas musste mehrfach operiert werden, er kann bis heute nicht gehen und nur wenige Worte sprechen.

„Jonas und seine Familie sind wahnsinnig tapfer. Wir haben riesigen Respekt davor, wie sie mit der Situation umgehen und wollen gemeinsam mit den Fans der Austria Klagenfurt helfen. Wir würden uns freuen, wenn viele Anhängerinnen und Anhänger unseren Stand besuchen, sich einen Punsch schmecken und eine Spende für Jonas dalassen“, sagt Organisatorin Anna Hocheneder, die Freundin von Mittelfeld-Mann Christopher Cvetko.

Fotocredit: Josef Parak