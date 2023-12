Der Wintereinbruch machte vergangenes Wochenende auch vor der österreichischen ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga nicht Halt und führte zu vielen Spielabsagen und Verschiebungen. Das wird womöglich - wie alle Jahre - auch weiterhin in der Winterzeit bis März so sein. Wie mental starke Teams mit diesen Herausforderungen umgehen und auf was es dabei ankommt, erfahren wir von Mentalcoach Wolfgang Seidl in seinem neuen Gastbeitrag. Zum Thema siehe auch HIER!

Der starke Wintereinbruch (wie in Altach) am vergangenen Wochenende stellte an viele Vereine höchste Herausforderungen, besonders psychisch.

Einige Mannschaften verbrachten Zusatzstunden im Bus

Durch die Spielverschiebungen des letzten Wochenendes hatte einige Mannschaften etliche Zusatzstunden im Bus verbringen. Am heftigsten erwischte es die Spieler des SK Rapid. Die Mannschaft von Neo-Cheftrainer Robert Klauß mussten die Reise nach Innsbruck zweimal antreten und verbrachten insgesamt um die 20 Stunden im Bus. Solche Reisestrapazen sind nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental anstrengend.

In unterschiedlichen wissenschaftlichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Athleten zum Teil eine höhere Belastung durch die gestiegenen Reiseanforderungen erfahren als durch die gewöhnliche Trainings- und Wettkampfbeanspruchung. (https://www.sports-medicine-health-summit.de/news-presse/trendthemen/die-andere-art-von-heimvorteil.html)

Normalerweise gibt es unter der Woche geregelte Abläufe, damit sich die Spieler am Wochenende gezielt auf das Match vorbereiten und einstellen können. Nicht nur das körperliche Training wurde darauf abgestimmt, auch die mentale Anspannung und der Fokus ist darauf ausgerichtet. Auch am geplanten Spieltag sind die Essenszeiten, das Aufwärmen, etc. genau getaktet. Und wenn dann ein Spiel kurzfristig abgesagt wird, erlebt man als Spieler durch die Enttäuschung, in Kombination mit der langen Busreise, eine mentale Zusatzbelastung.

Umgang mit Spielabsagen

Auch wenn kurzfristige Absagen für Teams und Spieler ärgerlich sind, können Gespräche untereinander und auch ein humorvoller Umgang im Team helfen. Mental starke Spieler können mit solchen Umständen leichter umgehen, nehmen die Situation schneller an und machen das Beste daraus.

Sie nutzen zum Beispiel die Zeit im Bus, um sich mittels Atemtechniken aktiv zu regenerieren.

Vorbereitung auf den neuen Spieltermin

Nach der Absage muss der Fokus wieder neu ausgerichtet werden. Die große Herausforderung ist es auch, die notwendige Spannung vor dem Match immer wieder hochzufahren. Dazu können Visualisierungsübungen helfen, indem sich die Spieler ihre Aufgaben im Match bewusst machen und diese im Kopf durchspielen.

Auch individuelle Videoanalysen des kommenden Gegners können helfen, sich auf die neue Situation wieder optimal einzustellen. Mental starke Spieler führen nicht nur das übliche körperliche Aufwärmprogram durch, sondern haben sich auch ein individuelles MENTALES Aufwärmprogramm erarbeitet.

Dazu zählen neben den bereits erwähnten Visualisierungsübungen auch Atemübungen, um sich in die optimale Leistungszone zu begeben oder der „Selftalk“ um sich die wichtigsten Aufgaben innerlich nochmals vorzusprechen und sich diese bewusst zu machen.

Am Ende liegt es am Spieler selbst, das Beste aus der Situation zu machen und sich von Absagen und Spielverschiebungen nicht aus der Ruhe zu bringen. Spieler können auf solche Situation keinen Einfluss nehmen, sie können nur ihre Sichtweise dazu verändern.

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagte Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit im Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen, Trainern sowie in der Entwicklung und Beratung von Teams.



MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Teamentwickler

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at

Fotocredit: SCR Altach