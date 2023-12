Auch im Ausweichstadion in Bregenz verliert der SC Austria Lustenau sein neuntes Heimspiel in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison und bleibt damit in allen 17 Runden sieglos. Dabei ließ es sich mit dem 1:0-Pausenstand noch gut an, ehe der LASK in Halbzeit 2 das Spiel drehte und einen verdienten 3:1-Auswärtssieg holte. Während der Vorjahres-Aufsteiger bei nur drei Zählern abgeschlagen als Letzter überwintert, auf einen Horror-Herbst blickt. Mit einer inferioren Heimbilanz von 9 Niederlagen bei 5:28-Toren. Dass Torhüter Dominik Schierl noch bester Lustenauer war, hat auch eine Aussagekraft. Wie nachfolgende STATEMENTS!

War noch der beste Lustenauer und wurde von seinen Vorderleuten bei den Gegentoren wieder mal im Stich gelassen: Austria-Torhüter Dominik Schierl. Mit 40 Gegentoren aus 17 Runden sind die Vorarlberger die "Schießbude der Liga".

„Bin einfach nur froh, dass es das letzte Spiel in dieser Halbsaison war"

Domenik Schierl (Torhüter SC Austria Lustenau): „Es geht mir nicht gut. Wir haben wieder verloren, es war aber ein einigermaßen guter Auftritt von uns. Wir haben es versucht, jeder einzelne hat alles investiert, aber es hat leider wieder nicht gereicht. Wir hätten sogar die Chance gehabt auf das 2:0, haben sie leider nicht gemacht.

Jetzt haben wir wieder verloren und ich bin einfach nur froh, dass es das letzte Spiel in dieser Halbsaison war und ich in den Urlaub gehen kann. Für uns alle, den Verein und mich persönlich, war es das schlimmste Halbjahr meiner Fußballkarriere. Ich bin froh, dass ich in die Pause gehen kann.“

„Es kommt nicht von ungefähr, dass man kein Spiel gewonnen hat“

Alexander Schneider (Sportkoordinator und Interimstrainer SC Austria Lustenau) über...

…den Spielverlauf: „Wir kassieren wieder ein Tor nach einem Standard, das zu einfach ist. Gerade wenn man unten drin ist, darf man sich nicht so leicht hergeben. Auch das zweite Tor ist zu einfach. Wir haben die Chancen zum 2:0, um das Spiel zu beruhigen, machen es aber nicht. Insgesamt waren es wieder 60 gute Minuten, aber das reicht nicht, man muss 90 gute Minuten haben.“



…den Zeitpunkt für einen neuen Trainer: „Vor Weihnachten auf jeden Fall, da gibt es keine Diskussion. Am besten Fall in der nächsten Woche. Wir müssen uns neu aufstellen, verändern und dann mit freien Köpfen nach dem Urlaub als Einheit aus dieser Situation holen. Es kommt nicht von ungefähr, dass man kein Spiel gewonnen hat. Das kann man nicht auf Pech schieben. Es liegt nur an uns und da müssen wir uns herauskämpfen.“

„Denke, dass wir spätestens zum Christkind den neuen Trainer vorstellen können"

Stephan Muxel (Vorstand SC Austria Lustenau) über die Trainersuche: „Wir sind in Gesprächen und ich denke, dass wir spätestens zum Christkind den neuen Trainer vorstellen können. Wir müssen auch im Spielerbereich noch etwas machen, auch da sind wir auf einem guten Weg.“

Lukas Fridrikas (Stürmer SC Austria Lustenau): "Es ist schade für den Verein und die Spieler, dass wir heute nichts mitgenommen haben. Wir haben über den größten Teil des Spiels ein super Spiel gezeigt. Wir haben hart gekämpft und echt alles reingehaut. Natürlich war es am Anfang auch glücklich, dass wir nicht gleich in Rückstand gehen. In unserer Situation können wir nur fighten und das haben wir heute gemacht. Schade, dass wir uns nicht dafür belohnt haben."

Das erste Halbjahr unter Cheftrainer Thomas Sageder kann sich beim LASK sehen lassen. Der 40-Jährige blickt wettbewerbsübergreifend in 27 Pflichtpartien auf einen Punkteschnitt von 1,78 (in der ADMIRAL Bundesliga sogar auf 1,88) und überwintert mit den Linzern als Tabellendritter, nachwievor in Reichweite auf das arrivierte das Führungsduo FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz.

„Wir werden den gesamten Werkzeugkoffer brauchen“

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…den Sieg: „Zum Abschluss der Herbstsaison in der Bundesliga war es unser Ziel und fast ein Pflichtsieg für uns. Gott sei Dank haben wir den eingefahren.“



…seine Halbzeitansprache: „Wir haben in der ersten Halbzeit einen guten Start erwischt und aus dem ersten Torschuss des Gegners das 1:0 bekommen. Ich habe in der Halbzeit gesagt, wir haben 45 Minuten Zeit, sind klar die bessere Mannschaft und werden uns klarere Chancen erspielen. Ich habe auf Konzentration und Geduld gemahnt, damit niemand hektisch wird und die Nerven schmeißt.“



…Robert Zulj und die Wechsel: „Robert ist immer wichtig für uns. Ich finde es aber auch fast unfair gegenüber den anderen, weil ich finde, dass auch unsere Wechsel heute richtig gute Energie gebracht haben. Goiginger, der den Freistoß bringt zum Tor und Marin (Ljubicic, Anm.), der sich mit einem Tor belohnt.“



…das kommende Spiel in der Europa League gegen den FC Toulouse: „Wir brauchen einen Sieg. Wir müssen von Anfang an brutal aggressiv gegen den Ball arbeiten und die Ballgewinne gut ausspielen. Wir werden den gesamten Werkzeugkoffer brauchen und müssen eine unglaubliche Überzeugung an den Tag legen.“

„Wir hauen alles nochmal rein, was noch im Tank ist"

Thomas Goiginger (Offensivakteur LASK) über...

…den Spielverlauf: „Wir haben die ersten Chancen in der ersten Halbzeit leider nicht verwertet und Austria Lustenau hatte gute Umschalter. Einen davon haben sie genützt. Dann dauert es, man läuft an und muss geduldig sein. Das haben wir gemacht. Wir haben gewusst, dass unsere Chancen kommen werden, und die haben wir in der zweiten Halbzeit gut genützt. Deshalb finde ich, dass es ein verdienter Sieg war.“



…das kommende Spiel in der Europa League gegen den FC Toulouse: „Wir freuen uns, vor voller Kulisse eine gute Leistung abzuliefern. Wir hauen alles nochmal rein, was noch im Tank ist. Dann hoffen wir, dass es positiv für uns ausgeht.“

"Wir können dann im Frühjahr wieder voll angreifen"

Tobias Lawal (Torhüter LASK) über...

...das Spiel: "Wir sind eigentlich gut rein gestartet in das Spiel. Der Gegner ist sehr tief gestanden. Wir haben nach 5-10 Minuten eine richtig gute Torchance gehabt, wo wir das 1:0 schon machen müssen. Das haben wir leider versäumt und dann hinten im Gegenzug das Tor gekriegt. Sind dann etwas unverdient mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gegangen. Die 2. Halbzeit haben wir dann ein besseres Gesicht gezeigt und die Chancen, die wir vorne gehabt haben, waren dann auch zwingender und haben wir besser beendet bzw. die Tore daraus gemacht. Unterm Strich sind wir sehr happy und können zufrieden sein mit der Herbstsaison.

...wie positiv Herbstbilanz ausfällt: "Auf jeden Fall positiv. Wenn man sieht, dass die internationalen Spiele auch noch dazugekommen sind mit der Zusatzbelastung, die natürlich eine Belohnung ist und wir uns letztes Jahr erarbeitet haben. Mit den Highlights die wir da gehabt haben, z.Bsp. Liverpool. Wie können richtig zufrieden sein. Es waren natürlich ein paar Spiele dabei, wo wir Punkte liegen gelassen haben, die etwas weh taten. Aber trotzdem steht der 3. Platz und wir können dann im Frühjahr wieder voll angreifen."

„Es ist ein Himmelfahrtskommando“

Alfred Tatar (Sky Experte) über einen neuen Trainer für den SC Austria Lustenau: „Es ist ein Himmelfahrtskommando möchte man fast sagen. Es gibt aber genügend junge Trainer, oder auch Trainer mit Erfahrung, die in der Bundesliga gerne arbeiten würden. Unabhängig davon, dass die Chancen sehr schlecht stehen, ist Lustenau eine Adresse, wo jemand, der Arbeit sucht, gern hingehen wird.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Foto: GEPA-ADMRIAL (1) und Harald Dostal/www.sport-bilder.at (2)