Wie im Hinspiel in Runde 3 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 trennten sich Austria Klagenfurt und der FK Austria Wien auch im Retourmatch in Runde 17 mit 2:2. Wieder lagen die Kärntner Violetten mit 2:1 vorn, zwischenzeitlich nach Doppelschlag sogar 2:0, um sich am Ende mit einem Punkt zu begnügen, der dennoch für beide Austria-Teams in der Endabrechnung für die Meistergruppe-Qualifikation noch wertvoll sein kann. Verdient hatten ihn sich die Veilchen allemal, die zwar einerseits ihre 345-minütige Torsperre vorn beendeten, andererseits auch Chancenwucher betrieben. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern!

Durchlebte in seiner 42. Pflichtpartie als Cheftrainer von Austria Wien gegen die Mannschaft seines ehemaligen Trainers Peter Pacult (im Nachwuchs beim TSV 1860 München) ein Wechselbad der Gefühle: Michael Wimmer.

„...wenn wir das nicht machen, haben wir es nicht verdient"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Unentschieden: „Es war eine etwas schläfrige Anfangsphase. Da waren wir nicht so da, dann haben wir das Spiel in den Griff gekriegt. Wir hatten zwei, drei klare Möglichkeiten, wo wir leider kein Tor machen. Wir kommen aus der Pause gut raus und kriegen aus dem Nichts zwei Gegentore. Dann muss man ihnen ein riesiges Kompliment machen. Wir haben unbeirrt weitergespielt und am Ende des Tages ist es ein verdientes 2:2.“



…den Kampf um die Top 6: „Das Wichtigste war, nicht zu verlieren. Wir haben die Ausgangsposition, dass in der Rückrunde alles möglich ist. Wir haben von fünf Spielen drei Heimspiele mit den Fans im Rücken. Da müssen wir punkten und wenn wir das nicht machen, haben wir es nicht verdient.“

„Wenn ich gesamten 90 Minuten sehe, hätte Spiel nur einen Sieger verdient, und das sind wir"

Reinhold Ranftl (2:2-Ausgleichstorschütze FK Austria Wien) über...

…das Unentschieden: „Am Ende des Tages müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wenn du 2:0 gegen Klagenfurt hinten bist, ist das richtig schwer. Sie stehen extrem gut, sind richtig kompakt. Wenn ich die gesamten 90 Minuten sehe, hätte das Spiel nur einen Sieger verdient, und das sind wir.“



…sein Tor zum Ausgleich: „Der Trainer sagt immer, er hätte so viele Tore mit dem Außenrist gemacht. Heute habe ich mir ein Beispiel an ihm genommen. Das sind meine Schüsse, für solche bin ich öfter in der Saison gut. Diese Saison habe ich lange warten müssen auf mein erstes Tor. Ich bin froh und glücklich, weil es ein wichtiges Tor war.“



…die Herbstsaison: „Wir haben zu wenig Punkte, so ehrlich muss man sein. Wir tun uns extrem schwer, Tore zu schießen. Das hat man heute wieder gesehen. Wir sind am Feld überlegen, lassen praktisch nichts zu, kommen aber nicht in den Strafraum. Wir können uns spielerisch und fußballerisch nichts vorwerfen, weil es schwer in Ordnung war.“

„Austria war reifere Mannschaft, aber wir haben sehr gut dagegengehalten"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt): „Für die Umstände, wie wir in den letzten Wochen arbeiten mussten, bin ich zufrieden. Das heutige Ergebnis geht aus meiner Sicht in Ordnung. Die Austria war die bessere Mannschaft.

Die Austria war die reifere Mannschaft, aber wir haben sehr gut dagegengehalten und wenig zugelassen. Natürlich ist es schade, wenn man 2:0 führt, aber der Druck war da. Wir hatten dann nicht mehr die guten Möglichkeiten.“

„Müssen uns ankreiden, dass wir oft führen und Ding nicht über Ziellinie bringen"

Sinan Karweina (Stürmer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Unentschieden: „Es war wieder mehr drin, wie so oft in dieser Saison. "Das Spiel spiegelt unsere Saison wieder. Wir lassen uns zu Hause wieder die Butter vom Brot nehmen. Das müssen wir uns ankreiden, dass wir oft führen und das Ding nicht über die Ziellinie bringen.

Vor allem, wenn wir immer davon sprechen, mehr Fans ins Stadion zu bringen, müssen wir so ein Spiel gewinnen. Ich will nicht allzu negativ sein, auf die ganze Saison gesehen, ist es in Ordnung. Jetzt können wir uns alle erholen."



…das Spiel nach dem 2:0: „Wir haben alle einen Schritt weniger gemacht, haben mehr gelauert und sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Wenn die Austria ein Tor macht, ist wieder viel möglich, das wissen wir. Wir müssen es einfach besser machen.“

