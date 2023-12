Auch wenn der SK Rapid gegen den FC Red Bull Salzburg auch im 18. ADMIRAL Bundesliga-Duell in Folge unbesiegt blieb und mit dem 0:1 in der 17. Runde der aktuellen Spielzeit dabei zum 14. Mal leer ausging, verlangte das Team von Neo-Cheftrainer Robert Klauß den Roten Bullen alles ab und lieferte einen großen Fight. Während der Serienmeister sich wieder Mal die "Winterkrone" aufsetzte und seine Fabelserie von 24 unbesiegten Auswärtsspielen (19S, 5 U) prolongierte. Ansonsten bot der Klassiker zwischen dem Rekord- und Serienmeister eine packende Partie. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Der wohl konstanteste Akteur in dieser Herbstsaison beim FC Red Bull Salzburg: Sommer-Neuzugang Alexander Schlager (kam vom LASK). Der 27-jährige ÖFB-Team-Torhüter spielte in 16 BL-Partien 9 (!) Mal zu Null und kassierte nur 9 Gegentore (Anm.: bei der 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz spielte Nico Mantl).

„Zum Schluss war’s eine Kampfpartie, da haben wir uns rein- und alles rausgehaut"

Alexander Schlager (Torhüter FC Red Bull Salzburg): „Wenn man am Ende ganz vorne steht, auch wenn’s zunächst nur die Winterpause ist, dann zeigt das schon eine Richtung. Auf die Leistung heute können wir absolut stolz sein! Wir haben eine sehr gute Kontrolle und gute Lösungen im Spiel mit dem Ball gefunden.

Zum Schluss war’s eine Kampfpartie, da haben wir uns rein- und alles rausgehaut. Vor Kamil (Anm.: Goldtorschütze Piatkowski) kann man nur den Hut ziehen, wir freuen uns alle, dass er es die letzten Male so überragend gemacht hat!“

...weiter zum Spiel: "Wir hatten zwei, drei richtige Sitzer und wenn du das 2:0 und das 3:0 machst, schaut die ganze Geschichte anders aus. Dass sie zum Schluss in den letzten Minuten nochmal alles nach vorne werfen und es darum geht nochmal die Duelle zu gewinnen und dass dann mehr Strafraumsituationen bei uns sind, ist logisch wenn es 1:0 steht. Aber wir hätten den Sack früher zumachen können. Das ist das einzige, was wir uns vorwerfen können. Aber ansonsten haben wir eine hervorragende Partie geboten."

„Mit diesem Abnützungskampf, der zu erwarten war, haben wir es geschafft, Dominanz zu übernehmen"

Gerhard Struber (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…den Sieg: „Wir sind froh, dass wir dieses erwartet zähe Spiel auf unsere Seite gebracht haben. Mit diesem Abnützungskampf, der zu erwarten war, haben wir es geschafft, Dominanz zu übernehmen und am Ende einen verdienten Sieg einzufahren.“



…Kamil Piatkowski und sein Tor: „Es freut mich für ihn persönlich, weil ich weiß, dass die letzten Monate für ihn nicht einfach waren. Er wurde immer wieder zurückgeworfen durch Verletzungen. Er hat die letzten Wochen immer wieder Spielzeit bekommen und immer, wenn er am Platz ist, haben wir ein Clean Sheet. Dass er dann noch zum Scorer avanciert, freut mich sehr.“

„Ich erwarte mir, dass meine Jungs am Dienstag nochmal All-In gehen"

…den Herbst in der Bundesliga: „Die letzten Wochen und Monate waren eine herausfordernde Zeit. Wer eng dran ist, hat gesehen, wie die Mannschaft zu tun hat und versucht, alles auf dem Platz zu lassen. Es waren viele Spiele am Stück und gleichzeitig eine schmale Verfügbarkeit. Wie die Jungs damit umgegangen sind und wir es hingekriegt haben, die Ergebnisse zu landen, sind wir happy. Wir freuen uns und wissen gleichzeitig, was am Dienstag noch kommt.“



…das kommende Spiel in der UEFA Champions League gegen Benfica Lissabon: „Die Motivation und Inspiration sind auf einem extrem hohen Level. Ich erwarte mir, dass meine Jungs am Dienstag nochmal All-In gehen."

„Wir haben gut verteidigt, das war der Schlüssel zum Erfolg"

Amar Dedić (Rechtsverteidiger FC Red Bull Salzburg) über...

…den Sieg: „Es war ein großer Kampf. Auswärts in Wien ist es nie leicht, das wissen wir. Wir haben gut verteidigt, das war der Schlüssel zum Erfolg.“



…seine Auseinandersetzung während dem Spiel mit Lukas Grgic: „Im Fußball gehören Emotionen dazu. Wir kennen uns persönlich nicht. Es war ein knappes Spiel und mit den Fans wird Rapid natürlich emotional, das ist verständlich. Wenn er auf mich zukommt, was soll ich machen?“



…die Herbstsaison in der Bundesliga: „Es ging nicht immer bergauf. Es gehört dazu, dass man Geduld beweist und an sich arbeitet, damit die Mannschaft und die Atmosphäre positiv bleibt. Das haben wir geschafft. Es war nicht immer leicht, aber wir haben es geschafft, wieder auf Platz 1 zu kommen. Das war unser Ziel und wir haben es geschafft.“

„Es ist ein Finale für uns. Das Ziel ist, europäisch zu überwintern"

…das kommende Spiel in der UEFA Champions League gegen Benfica Lissabon: „Es ist ein Finale für uns. Das Ziel ist, europäisch zu überwintern. Wir müssen alles raushauen.“



Luka Sučić (Mittelfeldspieler FC Red Bull Salzburg): „Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg, aber mit der Chancenauswertung müssen wir ein bisschen hadern. Wir können aber stolz sein auf die 90 Minuten, die wir abgeliefert haben.“

„Das Quäntchen Glück hat heute gefehlt“

Robert Klauß (Cheftrainer SK Rapid) über...

…die Niederlage: „Es ist sehr ärgerlich. Heute war mehr drin. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber es hat nicht komplett gereicht. Etwas fehlt noch, das müssen wir besser machen im neuen Jahr. Grundsätzlich bin ich mit der Leistung einverstanden. Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht, aber wir waren das eine Tor nicht gut genug. Wir haben es einmal nicht gut verteidigt und selbst unsere Situationen nicht gut genug ausgespielt.“



…das nicht gegebene Tor seiner Mannschaft: „Ich habe zum Assistenten an der Seite gesagt, wenn man so lange braucht, muss es eigentlich gleiche Höhe sein. Sie haben die Linie angelegt und im Endeffekt sind wir heute diejenigen, die nicht vom VAR profitiert haben. Das Quäntchen Glück hat heute gefehlt.“



…seine gelbe Karte: „Ich bin emotional, wollte aber eigentlich nur den Ball zum Salzburger Spieler geben, damit er den Einwurf machen kann und habe dabei die Coaching Zone verlassen. Das war mir nicht bewusst, jetzt passiert es mir nicht mehr.“

„Es gibt für mich keinen anderen Verein in Österreich“

Guido Burgstaller (Kapitän SK Rapid) über...

…die bisherige Saison des SK Rapid (im Vorfeld): „Es war turbulent. Wir haben viele Chancen gehabt, haben auch die zweitmeisten Tore geschossen nach Salzburg, also es ist nicht nur an den Toren gescheitert, warum wir Spiele verloren haben. Die Balance zwischen Offensive und Defensive hat nicht ganz funktioniert.“



…seine Zukunft (im Vorfeld): „Ich mache mir viele Gedanken. Aktuell macht es noch sehr viel Spaß. Jetzt habe ich noch die Winterpause, da kann ich noch über einiges grübeln, dann werden wir sehen, was passiert. Es macht mir Spaß mit den Jungs und ich liebe den Verein. Es gibt für mich keinen anderen Verein in Österreich.“



…wie er zum SK Rapid kam (bei SKY Next Generation): „Ich habe damals bei Wiener Neustadt gespielt und Peter Schöttel war mein Trainer, der ist Rapid-Legende. Er hat zu mir gesagt, dass ich Rapid-Spieler bin und die Mentalität für Rapid habe, dass ich mit dem Stadion und der Emotion, die dazugehört, dort gut hinpasse. Deshalb bin ich Rapidler.“



…wer sich vor dem Krafttraining drückt (bei SKY Next Generation): „Da gibt es einige. Schicki (Thorsten Schick, Anm.) ist so ein Kandidat. Grülla (Marco Grüll, Anm.) ist auch nicht oft, ist auch ein bisschen ein fauler Hund. Mundi Hedl sehe ich auch nicht so oft. Da haben wir ein paar.“

Riskierte mit aufopferungsvollen Einsatz wieder im wahrsten Sinne des Wortes Kopf & Kragen: SK Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld, der sogleich in den Anfangsminuten im Kopfballduell gegen Karim Konaté, der gegen den 19-jährigen ÖFB-U21-Teamspieler kaum zur Geltung kam und ausgewechselt wurde, was abbekam.

"Es fehlen dann 2-3 Prozent"

Leopold Querfeld (Innenverteidiger SK Rapid) über...

...das Spiel: "Ich finde, dass wir es nach dem Gegentor nicht schlecht gemacht haben. In der ersten Halbzeit haben wir wenig zugelassen und haben auch selbst Akzente gesetzt. Wir haben unsere Angriffe allerdings nicht gut genug fertig gespielt, aber trotzdem glaube ich, dass wir vor allem in der 1. Halbzeit keine schlechte Partie geboten haben.

Vor allem auch nicht in der 2. Halbzeit. Wir müssen uns da nicht verstecken. In so einem Spitzenspiel gehört es halt auch dazu, so ein Gegentor vielleicht besser zu verteidigen und dann auch selber ein Tor zu machen. Chancen waren auch heute wieder da. Nächstes Jahr werden wir es besser machen.

...warum es gegen RB Salzburg auch im 18. BL-Duell in Folge nicht gereicht hat mit Sieg: "Das hat auch schon die letzten Spiele gegen Salzburg oft beschrieben. Es ist natürlich eine Spitzenmannschaft. Da entscheiden dann die letzten Prozent, die uns dann vielleicht auch heute gefehlt haben. Es schaut immer sehr gut aus. Wir halten sehr gut mit über 90 Minuten lang, aber es fehlen dann 2-3 Prozent, um in solchen Spitzenspielen zumindest Unentschieden zu spielen oder für uns zu entscheiden.

„Leistungstechnisch können wir uns nicht viel vorwerfen“

Marco Grüll (Offensivakteur SK Rapid) über...

…die Gründe der Niederlage: „Der Unterschied heute war, dass sie ein Standardtor gemacht haben. Wie solche Partien eben oft entschieden werden. Leistungstechnisch können wir uns nicht viel vorwerfen. Fußball ist ein Ergebnissport und Salzburg spielt oft nicht gut, gewinnt aber dann die Partien. So war es heute auch wieder. Wir haben mehr Abschlüsse gehabt als sie und sie gewinnen 1:0. Das zählt im Endeffekt.“



…die Herbstsaison: „Fußballerisch war es sehr gut in vielen Spielen. Wenn die Ergebnisse nicht da sind, kann man nicht sagen, dass alles positiv war. Wenn die Ergebnisse dagewesen wären, wäre es ein super Herbst gewesen. Wenn man so viele Punkte liegen lässt wie wir, kann man aber nicht von einem guten Herbst sprechen.“

„Haben über weite Teile des Spiels mehr Ballbesitz gehabt und hatten die besseren Aktionen nach vorne"

Matthias Seidl (Offensivakteur SK Rapid) über...

…die Niederlage: „Das Spiel war in Ordnung von uns. Wir haben über weite Teile des Spiels mehr Ballbesitz gehabt und hatten die besseren Aktionen nach vorne. Nicht die ganz großen Chancen, aber das Gegentor war unglücklich. Wenn man so 1:0 verliert, ist es natürlich bitter.“



…den neuen Trainer Robert Klauß: „Ein neuer Trainer bringt immer einen Impuls in die Mannschaft. In diesen paar Wochen haben wir noch nicht so viel verändern können. Ab Jänner werden wir richtig arbeiten und er seine Prinzipien besser umsetzen können. Als Mannschaft ziehen wir voll mit.“



Lukas Grgic (Mittelfeldspieler SK Rapid): „Es war von der ersten Minute ein Topspiel und wir haben gut gegen Salzburg dagegengehalten. Im letzten Drittel müssen wir noch effektiver sein. Wir haben gewusst, dass wir Salzburg nichts geben dürfen. Dass Salzburg Qualität hat, wissen wir auch, da müssen wir nicht philosophieren. Schlussendlich hat nicht viel gefehlt.“



Antonin Panenka (ehemaliger Spieler SK Rapid) über seine Zeit beim SK Rapid: „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich bei Rapid fünf Jahre spielen konnte. Es waren die schönsten Jahre in meinem Leben, privat und sportlich. Man kann sagen, Österreich ist meine zweite Heimat.“

