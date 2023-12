Mit dem 2:0-Sieggegen den RZ Pellets WAC rundet der TSV Egger Glas Hartberg ein Fabeljahr 2023 ab. Das "blau-weiße Fußball-Märchen 2023". In 33 ADMIRAL Bundesliga-Spielen wurden 51 Punkte geholt (Gesamt: 14S, 9U, 10N; in Herbstsaison: 8S, 5U, 4N). Im Vorjahr noch als Schlusslicht überwinternd, ist das Schopp-Team nun auf Kurs Meistergruppe. Denn: mit 29 Punkten nach 17 BL-Spielen beendete bisher jedes Team den Grunddurchgang in Top-6. Der Überraschungs-Vierte spielte 8x zu Null, häufiger als in der gesamten Saison 2022/23. Mit Maximilian Entrup schaffte erstmals ein TSV-Akteur den Sprung ins ÖFB-A-Team.

Einer der großen Gewinner in 2023 im Team des aufstrebenden TSV Hartberg: Manuel Pfeifer. Der gebürtige Hartberger kam im Jänner vom SV Lafnitz und wurde im Nachwuchs des GAK 1902 und der AKA des SK Sturm Graz ausgebildet. Der offensivstarke Linksverteidiger ist längst Stammkraft bei den Blau-Weißen und absolvierte wettbewerbsübergreifend im Kalenderjahr 36 Pflichtpartien, davon 33 in der ADMIRAL Bundesliga, in denen der 24-Jährige in allen Partien der "Starting-Eleven" von Cheftrainer Markus Schopp angehörte. Sein persönlich erstes Bundesliga-Kalenderjahr krönte der Dauerbrenner mit einem 2:0-Heimsieg gegen Jasic und den WAC. Bei drei Torvorlagen fehlt nur noch sein Bundesliga-Premierentor...

„Bin sehr stolz darauf, wie sich Mannschaft entwickelt hat“

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Das Resultat ist großartig, aber wir können das schon viel besser machen. Wir haben Probleme gehabt in der zweiten Halbzeit, mit dem 2:0. Die Mannschaft hat ein überragendes Jahr hinter sich. Ich bin sehr stolz darauf, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Es war kein einfaches Spiel, deswegen freut es mich, dass wir uns belohnt haben mit drei Punkten.“



…Ruben Providence: „Ruben ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Leider hat er im Herbst verletzungsbedingt und wegen Krankheit nicht denselben Rhythmus gehabt wie manch anderer. Dazu muss man auch sagen, dass wir, vor allem in der Offensive, richtig viele Optionen haben. Er gibt uns aber etwas, das wir so nicht haben und es freut mich, dass er sich heute mit dem Tor belohnt hat. Ich hoffe, dass er jetzt den Hunger hat nachzulegen und stabil bleibt.“

"...bin der Meinung, dass ein paar noch gar nicht wissen, wo sie schon spielen könnten"

…die Gründe für den Hartberger Erfolg: „Es sind in erster Linie die Spieler, die es schaffen, das auf den Platz zu bekommen. Das ist auch alles kein Zufall, das ist von den Spielern getragen, die sich das hart erarbeitet haben. Wir haben auch ein tolles Trainerteam, das mich extrem bereichert.

Mich freut, dass ich vorneweg gehen darf. Ich weiß, dass ich nach außen oft unzufrieden aussehen mag, aber ich bin der Meinung, dass ein paar noch gar nicht wissen, wo sie schon spielen könnten oder wo sie sich noch hinarbeiten können. Dabei möchte ich ihnen helfen.“



…die Ziele für die Winterpause: „Ich glaube, dass die Mannschaft sich großartig entwickelt hat und dass es sich jeder, der da ist, verdient hat, an diesem Projekt weiterarbeiten zu dürfen. Deswegen ist es von meiner Seite so, dass wir die Augen natürlich offen haben.

Es gibt schon das eine oder andere am Markt, das für den TSV Hartberg spannend sein könnte, wenn es passt. Wenn das aber nicht der Fall ist, habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir mit dieser Mannschaft unsere Ziele erreichen können.“

„Der beste Schluss für dieses unfassbar tolle Jahr unserer Mannschaft"

Donis Avdijaj (Offensivakteur TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Das ist der beste Schluss, den man sich erträumen hätte können, für dieses unfassbar tolle Jahr unserer Mannschaft. Wir sind alle sehr glücklich über den Sieg. Es gibt nichts Besseres, als so in die Pause zu gehen. In der Vorbereitung haben wir nochmal Zeit, dass wir besser werden können. Es ist eine schöne Momentaufnahme, aber es ist noch nichts gegessen.“



…seine persönliche Leistung: „Ich bin wirklich sehr zufrieden, das muss ich auch sagen, ich will mir jetzt aber auch nicht selbst auf die Schulter klopfen. Ich will trotzdem im neuen Jahr noch einen drauflegen. Wenn mich die Mannschaft weiter so unterstützt, werde ich das auch schaffen. Es war das letzte Spiel und ich habe von vornherein gesagt, dass ich da unbedingt mit von der Partie sein will. Wenn es weh tut, tut es halt weh. Für die Mannschaft muss man auch einmal hinhalten.“

"Innen drinnen brodelt es schon ein bisserl"

Maximilian Entrup (Top-Torjäger TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Wir sind extrem gut reingekommen in die Partie und sind absolut verdient in Führung gegangen. Dann haben wir, warum auch immer, ein bisschen den Faden verloren. Wir machen dann aber zum richtigen Zeitpunkt das zweite Tor, dann verstehe ich nicht ganz, warum wir uns wieder hinten reindrängen lassen. Es war aber trotzdem ein ungefährdeter Sieg und absolut verdiente drei Punkte.“

..wie sich seine vergebenen Torchancen verschmerzen lassen: "Absolut. Natürlich lässt es sich verschmerzen. Aber innen drinnen brodelt es schon ein bisserl. Bei dem zweiten Ball rutsche ich etwas weg, will ihn eigentlich ins lange Eck befördern. Ungünstig, bitter, aber im Endeffekt zwei verdiente Punkte. Es war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und diese drei Punkte sind sehr wichtig für uns."

…die bisherige Hartberger Saison: „Ich glaube, dass wir Vereinsrekord geschrieben haben, das aber sicherlich in einigen Partien besser hätten machen können, wenn ich mit zum Beispiel die ersten zwei Partien hernehme. Da waren wir noch nicht so weit, wie wir jetzt sind, aber für Hartberg ist das schon richtig gut.“



…sein persönliches Zwischenfazit: „Überragend. Ich bin aus der Regionalliga gekommen und es war für mich wichtig, dass ich hier Fuß fasse. Dass das dann so klappt und funktioniert, ist umso schöner.“



…ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: „Er ist ein ruhiger Typ, der immer die richtigen Worte findet. Er ist eine sehr starke Personalie, der man sehr gut zuhören kann, die einem sehr viel mitgibt. Ich habe extrem viel lernen können in diesen zwölf Tagen und hoffe, dass ich mit meinen Leistungen weiter in seinem Blickfeld bleibe.“

„Ich weiß gar nicht, was ich da vorne überhaupt verloren hab"

Jürgen Heil (gesperrter Kapitän TSV Hartberg) über...

…seine gelb-rote Karte in der vergangenen Woche: „Ich weiß gar nicht, was ich da vorne überhaupt verloren hab (lacht). Es war ein Ball in die Tiefe und ich sehe den Tormann herauslaufen. Ich war mir zuerst gar nicht sicher, ob ich den Ball überhaupt erwische. Dann ist mir leider in den Kopf reingekommen, dass ich jetzt einen Elfer rausholen will. Im Endeffekt dumm, muss ich lernen.

Ich habe mich vor der Mannschaft entschuldigt. Das hat mir leidgetan, dass ich sie quasi im Stich gelassen habe. Wir haben Gott sei Dank noch einen Punkt gerettet. In Zukunft wird das nicht mehr vorkommen.“



…die Hartberger Entwicklung unter Markus Schopp: „Wir haben den Weg im Winter eingeschlagen mit dem Markus und haben uns relativ früh aus der Affäre gezogen, haben die Abstiegsplätze verlassen. In der Saison wollten wir einfach daran anschließen und uns stetig vergessen. Das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen.

Wir reden immer davon, dass wir Punkte liegen lassen haben, aber ich bin auch immer ein Freund davon, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich glaube, wir sind verdient da, wo wir sind. Es hätten vielleicht auch ein paar Punkte mehr sein können, aber wenn wir da weitergehen, werden wir in Zukunft sehr unangenehm werden.“

„Maximilian Entrup ist sicher bis 2025 in Hartberg“

Erich Korherr (Obmann TSV Hartberg) über...

…die Zukunft von Maximilian Entrup: „Der Vertrag von Maximilian Entrup rennt nicht im Sommer aus. Wir haben eine Option und die werden wir natürlich ziehen. Damit ist er sicher bis 2025 in Hartberg.“



…etwaige Transfers im Winter: „Wir gehen davon aus, dass wir mit dem gleichen Kader in das Frühjahr gehen. Ich sehe jetzt auch, dass wir keine Veränderungen machen müssen. Bei den Verträgen laufen 2024 nur wenige aus und da werden wir natürlich Gespräche führen. Vorwiegend im Trainer-Team laufen die meisten Verträge aus. Wir werden das im Jänner dann, wenn alle wieder in Hartberg sind, ruhig angehen.“



…die infrastrukturelle Situation: „Wir brauchen ein neues Stadion in Hartberg. Natürlich brauchen wir auch die öffentliche Hand dazu. Das ist in herausfordernden Zeiten natürlich schwierig. Aber wir sind guter Dinge, dass wir doch unterstützt werden und dass wir ein schönes Stadion für alle Hartberger und für die Medien hinbekommen.“

14 Mal bejubelte Brigitte Annerl mit dem TSV Hartberg im Kalenderjahr drei Punkte, allein acht Mal in der Herbstsaison.

„In dieser Saison sind wir die Überraschungsmannschaft"

Brigitte Annerl (Präsidentin TSV Hartberg) über...

…die derzeitigen Hartberger Erfolge: „Ich liebe es immer, zu jedem Zeitpunkt, aber wenn wir uns das vorherige Jahr anschauen, mit elf Punkten nach 16 Runden, überwintert als Letzter, war das schon eine Herausforderung. In dieser Saison sind wir die Überraschungsmannschaft. Das ist natürlich sehr schön.

Noch nie haben wir den amtierenden österreichischen Meister so nah an den Rand einer Niederlage gebracht. Noch nie gab es so viel Lob und noch nie hatten wir 26 Punkte nach 16 Runden. Danke an unsere Mannschaft und unser tolles Trainerteam und Markus Schopp, der nicht nur Trainer ist, sondern auch sportlich verantwortlich.“



…ihre Weihnachtswünsche: „Ich wünsche mir viele Steirer Derbies und die eine oder andere Bierdusche. Stadionmäßig werden wir einmal ohne News überwintern. Aber dass wir im neuen Jahr dann neue Ergebnisse präsentieren können, wäre unser Wunsch.“



"Ehrengast" Thomas Morgenstern (Skisprung-Olympiasieger) über den TSV Hartberg: „Es ist sensationell. Jedes Mal, wenn ich daheim die Zeitung aufschlage und es ist ein Dreier da, freut es mich und ich muss Brigitte gratulieren. Es ist immer wieder sehr nett, hier sein zu können. Es ist eine sehr familiäre Mannschaft.“

„Richtig beeindruckend, was sie in den letzten 17 Spielen aufs Parkett gezaubert haben"

Marc Janko (Sky Experte): „Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg für Hartberg, auch die Art und Weise, wie sie das angelegt haben. Das war richtig beeindruckend, was sie in den letzten 17 Spielen aufs Parkett gezaubert haben mit Markus Schopp an der Seitenlinie, welche Art Fußballkultur dort eingekehrt ist. Das hätte man vor ein paar Jahren gar nicht für möglich gehalten, dass sie auch unter Druck rausspielen, sie verlieren nie die Ruhe.

Das ist schon richtig beachtenswert, dass die Spieler an sich glauben, das verinnerlicht haben und mit welchem Selbstverständnis sie spielen. Für Hartberg war das natürlich ein Riesenschritt. Ich bin der Meinung, dass das jetzt eigentlich die fixe Teilnahme an der Meistergruppe war. Dass sie jetzt nur drei Punkte hinter dem LASK sind, ist wirklich phänomenal.“

Zum SPIELBERICHT

Spielfilm und Aufstellungen im Ligaportal-LIVETICKER.

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harry Dostal/www.sport-bilder.at