Nach dem 3:0-Sieg in Wolfsberg gewann der TSV Egger Glas Hartberg auch das Retourmatch gegen den RZ Pellets WAC - steht ein Gesamscore von 5:0 zu Buche. Beim 2:0 der Steirer blieben die Kärntner erneut punkt- und torlos. Obwohl das Wolfsrudel, das unter der Woche von einem Grippevirus geplagt war, durchaus nah dran war am Anschlusstreffer. Das Team von Cheftrainer Manfred Schmid überwintert somit sechs Punkte hinter dem Überraschungsvierten auf Rang 7, bei einem Punkt Rückstand auf den SK Rapid, der knapp "über dem Strich" liegt. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lavanttaler Lager.

Kehrte nach krankheitsbedingten Fehlen in der vergangenen Runde im Spiel beim FC Red Bull Salzburg wieder zurück in die Startelf des WAC: Kapitän Dominik Baumgartner.

„Wir lassen uns zu sehr von der Spielweise einschläfern“

Dominik Baumgartner (Innenverteidiger Wolfsberger AC) über...

…das Spiel: „Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff gefunden, da war Hartberg die klar bessere Mannschaft und ist verdient in Führung gegangen. Dann sind wir besser ins Spiel bekommen, kassieren durch einen Umschaltmoment das 2:0. Danach haben wir echt viele Chancen gehabt, das Spiel noch einmal eng zu gestalten. Das ist uns leider nicht gelungen. Jetzt ist Gott sei Dank eine lange Pause, die ist in Österreich ja besonders lang. Das tut gut.“



…„Angstgegner“ Hartberg: „Ich weiß nicht, was wir gegen Hartberg haben, da klappt es einfach nicht. Wir lassen uns zu sehr von der Spielweise einschläfern, kommen überhaupt nicht in die Zweikämpfe und sind viel zu passiv. Gott sei Dank gibt es nicht so viele Gegner, die so spielen wie Hartberg. Das ist sicher gut für uns. Jetzt heißt es die letzten fünf Spiele voll anzugreifen, es ist noch alles drinnen.“

„Jetzt sind wir Jäger! Haben schon gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner gut spielen können“

Manfred Schmid (Cheftrainer Wolfsberger AC)

…über das Spiel: „Es war ein 50:50-Spiel, wo die effizientere Mannschaft gewonnen hat. Wir haben, das muss man sich ankreiden, zu viele schwere Fehler gemacht, die wir in letzter Zeit nicht gemacht haben. Siehe 2:0, schwerer Fehlpass, da waren wir gerade am Drücker. Wir haben nachher irrsinnig viele Chancen gehabt, das war schon im letzten Spiel gegen Salzburg so. Wenn du deine Chancen nicht nutzt, wird es schwierig. Es wäre einiges möglich gewesen.“



…die krankheitsbedingt kurze Vorbereitungszeit für das Match: „Das lass ich nicht gelten. Ich kann nicht in die Spieler reinschauen. Natürlich ist es nicht optimal, aber die Jungs haben körperlich keinen schlechten Eindruck gemacht. Das lasse ich nicht als Ausrede gelten. Hartberg hat das gut gemacht. Gratulation an Hartberg zu dieser Saison.“



…die Ziele des WAC über den Winter: „Wir hätten gerne in den Top 6 überwintert, das haben wir nicht geschafft. Jetzt sind wir Jäger. Wir haben schon gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner gut spielen können. Wir werden uns gut vorbereiten, vielleicht gibt es auch die eine oder andere Verstärkung noch. Es gibt Positionen, die wir noch suchen, aber das ist nicht für die Öffentlichkeit geplant.

Wir werden uns neu aufstellen und dann angreifen. Wenn man die Entwicklung von den Einzelspielern sieht, ist das schon top. Ich weiß was die Jungs können und wenn sie ihr volles Potenzial abrufen, und da sind wir noch lange nicht, haben wir schon eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt.“

„Habe selber erst heute Früh erfahren, dass ‚Michi‘ eventuell zum WAC kommen könnte"

Thomas Morgenstern (Skisprung-Olympiasieger) über die Gerüchte eines Transfers seines Neffen Michael Morgenstern zum WAC:

„Ich habe es selber erst heute in der Früh erfahren, weil der Papa mit gesagt hat, dass der ‚Michi‘ eventuell zum WAC kommen könnte. Das wäre natürlich mega, er ist ein irrsinnig großes Talent. Ich habe selber lange beim FC Lendorf gekickt, mein Spielerpass liegt immer noch dort. Der ‚Michi‘ ist irrsinnig flink und schnell, brutal stark am Ball. Ich glaube, dass er definitiv eine Chance bekommen sollte, um sich auf der großen Bühne weiter zu entwickeln.“

