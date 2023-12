Das Gastspiel der WSG Tirol in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim FC Blau-Weiß Linz begann mit einem Déjà-vu. Wie im Hinspiel bei der 2:4-Heimniederlage in Innsbruck wurden die Wattener gleich kalt erwischt, lagen wieder schnell 0:1 hinten. Genau genommen nach 55 Sekunden. Doch erstmals in dieser Saison drehten die Silberberger-Schützlinge eine Partie und gehen dank dem 2:1-Auswärtssieg in Linz mit einem - auch psychologisch wertvollen - Erfolgserlebnis in die zweimonatige Winterpause. Dementsprechend gut gelaunt fielen auch die STATEMENTS der Tiroler aus.

Entgegen dem Hinspiel waren diesmal Diarra, der mit dem Ausgleichstor kurz vor der Pause die Wattener Wende einleitete und wieder gegen den Aufsteiger scorte, und die WSG Tirol gegen Koch und den FC Blau-Weiß Linz obenauf.

„Gleich nach der Pause hat die Umstellung schon Früchte getragen"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Es war ein denkbar schlechter Start ins Spiel, das erwartet schwere Auswärtsspiel. Wir waren mit der ersten Aktion in Rückstand. Du fängst mit 0:1 an, dann haben wir die Umschalter nicht im Griff gehabt, da haben wir uns viel mehr vorgenommen. Erste Halbzeit hatten wir bis zur 30. Minute Probleme. Danach hatten wir durch Kronberger den Sitzer auf den Ausgleich und kommen am Ende mit dem 1:1 in die Kabine.

Zur Halbzeit haben wir das korrigieren können. In der Halbzeit haben wir dann taktisch umgestellt und wurden mit der ersten Aktion dafür belohnt. Gleich nach der Pause hat die Umstellung schon Früchte getragen. Zum Schluss hin wechselten wir auf die Fünferkette und meine Mannschaft hat die langen Bälle von Blau-Weiß Linz sehr gut verteidigt. Dass da immer was passieren kann, ist klar. Wir sind aber in der zweiten Halbzeit kein einziges Mal in die Umschaltfalle getappt. Von dem her haben wir die zweite Halbzeit gut bestritten. Endlich haben wir uns belohnt."

„Elf Punkte sind aber nach wie vor definitiv viel zu wenig"

…die Herbstsaison: „Der Sieg gibt uns ein viel besseres Gefühl als zuvor. Elf Punkte sind aber nach wie vor definitiv viel zu wenig. Wenn wir es ordentlich analysiert, wird man draufkommen, dass wir hinten einen extrem wichtigen Spieler verloren haben, vorne haben wir zwei komplett neue Stürmer und es sind uns mit Blume und Müller über den ganzen Herbst zwei Strategen ausgefallen.

Wenn man das zusammenfügt, ergibt das dieses Bild. Am Ende des Tages bin ich froh, dass jetzt alle Kaderspieler fit sind und die mit einem guten Gefühl in den Urlaub gehen.“

„Ich gehe mit einem guten Gefühl in den Urlaub"

…seine persönliche Stimmungslage: „Ich gehe mit einem guten Gefühl in den Urlaub. Wichtig war, dass wir heute nicht verloren haben. Natürlich macht so ein Sieg zum Ende der Herbstsaison vieles leichter. Jetzt bin ich auch einmal froh, dass bis zum 10. Februar der Druck wegfällt, der Druck des Bundesliga-Alltags. Jetzt gibt es einmal drei Wochen Pause, dann gibt es eine knallharte Vorbereitung und dann geht es wieder los. Wir haben viel zu tun, aber ich bin sehr zuversichtlich, weil wir den kompletten Kader und viele wichtige Spieler zurück haben.“



Valentino Müller (Mittelfeldspieler WSG Tirol): "Schlussendlich ein perfekter Tag. Es war extrem wichtig, die sehr durchwachsene Halbjahressaison positiv abzuschließen. Das gilt für die Mannschaft als auch für mich persönlich nach meiner langen Verletzungspause."

„Wichtig, dass wir doch gewinnen können“

Matthäus Taferner (Mittelfeldspieler WSG Tirol, Foto) über...

…das Spiel: „Es war wichtig, dass wir wieder einmal gesehen haben, dass wir doch gewinnen können. Die letzten Wochen haben wir richtig gut gespielt, aber uns nicht belohnt. Heute war es nicht so ansehnlich, aber wir haben gewonnen, also nehmen wir die drei Punkte gerne mit. Wir haben uns einen Plan zurechtgelegt, der hat nicht gut funktioniert, wir haben ihn auch nicht gut umgesetzt. Da mussten wir umstellen. Dann ist uns der Ausgleich gelungen, wir haben nachgelegt es über die Zeit gebracht.“



…das Fazit der Herbstsaison: „Wir nehmen jeden Sieg mit, das ist gut für den Kopf. Ich würde nicht sagen, dass der Herbst okay war. Wenn uns vor der Saison jemand sagt, dass wir mit elf Punkten in die Winterpause gehen, ist niemand zufrieden. Wir haben jetzt am letzten Spieltag noch einen Sieg eingefahren. Den nehmen wir mit und schauen, dass wir im Frühjahr mehr Punkte sammeln.“

„Trainer Silberberger steht teilweise in der Früh auf und weiß nicht, wo er trainieren wird"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Für die WSG Tirol bedeutet es sehr viel, sie haben eine richtige Unserie gehabt in den letzten Wochen, ja man muss fast sagen Monaten, haben extrem viele Gegentore bekommen. Heute haben sie sich auf ihren Trainerwunsch besonnen, zu gewinnen. So einfach geht das manchmal im Fußball. Der Trainer muss nur sagen ‚Wir müssen gewinnen!‘ und schon spuren die Jungs.“



…die Trainingsbedingungen der WSG Tirol: „Wenn wir zur aktuellen Phase des Wintereinbruchs zurückkommen, sind wir schon sehr weit von einer Professionalität entfernt. Trainer Silberberger steht teilweise in der Früh auf und weiß nicht, wo er trainieren wird. Wir reden hier von einer Bundesligamannschaft, das ist weit weg von Profifußball normalerweise, aber mit solchen Sachen muss er sich tagtäglich auseinandersetzen in so einer Jahreszeit.

Das ist eigentlich schon Wahnsinn. Er hat also nicht nur sportlich zu kämpfen, sondern auch infrastrukturell, immer wieder ein Thema in Tirol, wo sich der Verein auch allein gelassen fühlt von der Politik. Aber so ist das in Österreich, der Sport wird da nur bedingt unterstützt.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria, WSG Tirol.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL