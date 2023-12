Der Tabellenzweite SK Sturm Graz gewinnt das letzte ADMIRAL Bundesliga-Spiel des Jahres 2023 hochverdient mit 1:0 gegen den Zehntplatzierten SCR Altach. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Noah Bischof und der SCR Altach hielten gegen Dimitri Lavaleé und den feldüberlegenen SK Sturm Graz dank dem überragenden SCRA-Schlussmann Stojanovic und auch Chancenwucher der Steirer die Partie bis zum Ende offen.

„Für das Ergebnis gibt es ein Plus, für die Höhe des Ergebnisses ein Minus"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Sturm Graz) über...…

...das Spiel: „Für das Ergebnis gibt es ein Plus, für die Höhe des Ergebnisses ein Minus. Wir hätten natürlich viel mehr Tore machen können. Wir haben es immer wieder geschafft, Altach zu stretchen. Sie wollten vorne Pressing spielen, wir haben sehr viel Platz gehabt, um gute Konterangriffe zu entwickeln. Wir müssen früher den Deckel drauf machen, diesen Chancenwucher in Tore umsetzen. Da hat heute gefehlt, aber es war ein Abschluss mit einem Heimsieg, von dem her sind wir schon zufrieden.“



…die vergebenen Chancen: „Mir ist viel lieber, wir kommen zu solchen Chancen, als wir finden kaum welche vor, wie in den letzten Wochen. Heute waren wir beweglich im Angriffspiel, haben eine gute Tiefe gehabt, waren im Mittelfeld gut besetzt.

Es war schon ein gutes Spiel von uns, ansonsten kommt man auch nicht zu vielen Torchancen. Dass wir sie nicht genutzt haben, ist dann Gott sei Dank nicht bestraft worden. Uns war es wichtig, an Salzburg dranzubleiben für die Meisterschaft, das ist uns gelungen.“



…Seedy Jatta und einen etwaigen Einsatz gegen Sporting: „Bei ihm ist es schon ein Risiko, das wir eingegangen sind. Die Med-Abteilung hat tolle Arbeit geleistet. Wir brauchen diese Komponente in unserem Spiel und das hat sich bezahlt gemacht. Vier Tage ist bei seiner Verletzungsstruktur schon schwierig, vielleicht werden wir es auch so angehen, dass er gegen Sporting von der Bank kommt.“

„Nächstes Jahr nach der Vorbereitung werde ich bei 100 Prozent sein"

Seedy Jatta (Goldtorschütze SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Ich bin sehr glücklich über den Sieg und dass ich dieses Tor gemacht habe, vor den Fans von Sturm.“



…seinen körperlichen Zustand: „Ich bin körperlich nicht auf meinem besten Niveau, aber nächstes Jahr nach der Vorbereitung werde ich bei 100 Prozent sein. Ich war bis jetzt sehr unglücklich mit meinen Verletzungen, aber ich werde da stärker rauskommen und gut ins nächste Jahr starten.“

„Wir könnten hier locker 5:0 gewinnen“

Manprit Sarkaria (Stürmer SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Es war ein sehr verdienter Sieg. Wir hatten die Chancenmehrheit, waren einfach besser im Spiel drinnen und der verdiente Sieger.“



…die mangelnde Chancenverwertung: „Es ist schade, dass ich nicht treffe. Es fehlt uns die Effizienz vorne. Wir könnten hier locker 5:0 gewinnen, aber so nehmen wir das 1:0 mit und sind glücklich mit den drei Punkten.“



…Torschütze Seedy Jatta: „Wir wissen, was wir an Seedy haben, er ist ein wichtiger Spieler. Jeder Spieler ist wichtig in unserer Mannschaft. Ich freue mich, dass er zurück ist und ein Tor geschossen hat.“



…das anstehende Spiel gegen Sporting: „Es ist noch genug da, um im letzten Spiel alles rauszuhauen, was geht. Es geht um einiges und wir wollen wirklich was mitnehmen. Wir müssen analysieren, was der Gegner macht, wie wir das angehen. Ich habe ein gutes Gefühl.“

Alexander Prass (Mittelfeldspieler SK Sturm Graz): "Wir haben verdient gewonnen und ein gutes Spiel gemacht. Wir haben wenig zugelassen."

„Leider wird es dieses Jahr nichts mehr"

Gregory Wüthrich (Innenverteidiger SK Sturm Graz) über...

…seinen Gesundheitszustand: „Mir geht es so weit gut. Leider wird es dieses Jahr nichts mehr. Ich bin aber froh, dass alles verheilen wird und ich Anfang nächstes Jahr wieder angreifen kann. Ich habe jetzt einen guten Plan für den Urlaub und zur Vorbereitung bin ich wieder im Mannschaftstraining. Für ein Spiel reicht es nicht, dafür tut es zu fest weh.“



…das anstehende Spiel gegen Sporting: „Wir sind, vor allem nach dem letzten Spiel, doppelt motiviert. Wir hätten hier schon den Sack zumachen können, das ärgert uns extrem. Wir werden das am Donnerstag schaffen. Für uns und den Verein ist es extrem wichtig, in der Conference weiterspielen zu können.“





„Es wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen"

Dejan Stojanovic (Torhüter SCR Altach) über...

…das Spiel: „Wir gehen relativ schnell in Rückstand, mit dem ersten Ball eigentlich, da stehen wir alle zusammen nicht gut. Danach sind wir gut im Spiel, haben ein, zwei Chancen. Es wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, dass sie schon auch viele Chancen hatten.“



…die Herbstsaison: „Wir haben die letzten Wochen oft darüber geredet. Wir hätten ein paar Punkte mehr verdient gehabt mit unseren Leistungen, auch gegen die größeren der Liga. Aber wir stehen zurecht da jetzt und geben in der Rückrunde alles, um Punkte zu sammeln.“

Lukas Jäger (Kapitän SCR Altach): „Wenn man die Herbstsaison betrachtet, hatten wir zum Ende hin eine schwierige Phase. Wir haben noch viel Luft nach oben."

„Haben in der Tiefe extreme Probleme gehabt mit dem Tempo ihrer Stürmer"

Joachim Standfest (Cheftrainer SCR Altach) über...

…das Spiel: „Ich denke, dass wir einen sehr unglücklichen Spielbeginn gehabt haben mit dem 1:0 in der zweiten Minute. Wir sind dann nicht mehr in die Zweikämpfe bekommen. Wir waren in der Restverteidigung nicht überzeugt, dass wir hinten drauf sind und haben in der Tiefe extreme Probleme gehabt mit dem Tempo ihrer Stürmer. Wenn du alles ein bisschen halbert machst geht sich das eben nicht aus gegen Sturm.“



…die Ursachen der Niederlage: „Sturm hat das erste Mal seit Wochen in der ‚Einsergarnitur‘ gespielt und da sieht man dann, was los ist, wenn man Fehler macht. Was mich an der Partie stört ist, dass Sturm fünf Mall alleine auf das Tor rennt. Das darf nicht passieren, auch wenn es eine gute Mannschaft ist. Da braucht es eine bessere Absicherung, da müssen wir daran arbeiten. Sturm hat uns am Leben gelassen, weil sie zu viele Chancen vergeben haben. Auch wir haben aber unsere Chancen nicht gemacht.“



…die Herbstsaison: „Die Leistungen waren in Ordnung, aber ich will Punkte haben, darum geht es ja auch. Da müssen wir uns weiterentwickeln. Ich weiß schon, dass wir am Anfang einer Reise sind. Wir haben gewusst, dass wir unsere Probleme kriegen werden, wenn der eine oder andere Spieler ausfällt, wenn sich die Gegner ein bisschen auf uns einstellen, wir ein bisschen zu wenig flexibel waren.

Das war aber in der kurzen Zeit nicht möglich mit 13 neuen Spielern. Da werden wir jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir werden am 4. Jänner zu trainieren anfangen und werden sicher eine noch bessere Rückrunde spielen.“

„Das ist am Donnerstag gegen Sporting kein guter Plan“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel vom SCR Altach: „Es war im Großen und Ganzen nicht viel mehr zu erwarten. Sie haben Momente dabei gehabt, wo sie es gut gemacht haben. Sie haben bei der zweiten Top-Mannschaft Österreichs auswärts gespielt, da konnte man kein Feuerwerk erwarten.“



…das anstehende Spiel von Sturm in Lissabon: „Gegen Sporting wird es ein ganz anderes Spiel werden, da wird vielleicht Graz zurückgedrängt werden. Sporting wird sich zuhause keine Blöße geben wollen vor dem Heimpublikum. Was bei Sturm Graz definitiv besser werden muss, ist die Chancenverwertung. Da haben sie heute zu viel legen lassen. Das am Donnerstag ist kein guter Plan.“

„Sie haben das große Glück, dass sie mit Austria Lustenau jemanden in der Liga haben, bei denen gar nichts zusammengeht"

…die Altacher Herbstsaison: „Ich würde sagen, dass es absolut in Ordnung gewesen ist. Sie sind sehr gut gestartet, galten schon ein bisschen als Überraschungsteam. Dann hat die Realität ein bisschen eingesetzt. Sie haben es ganz in Ordnung gemacht, mehr konnte man nicht erwarten. Sie haben das große Glück, dass sie mit Austria Lustenau jemanden in der Liga haben, bei denen gar nichts zusammengeht. Man kann schon zufrieden sein bisher.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL