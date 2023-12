Der CASHPOINT SCR Altach, über die Winterpause auf Tabellenplatz zehn in der ADMIRAL Bundesliga liegend, und Atdhe Nuhiu haben sich auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison bis Sommer 2025 geeinigt. Anschließend wechselt der Torjäger in den Trainerstab des SCRA.

Sportdirekter Roland Kirchler mit SCRA-Schlüsselspieler Atdhe Nuhiu

"Mit seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders..."

Atdhe Nuhiu wurde im Sommer 2021 von APOEL Nikosia verpflichtet und kommt seither auf 80 Pflichtspiele für den SCRA. Insgesamt gelangen dem 1,96 Meter großen Stürmer in den zurückliegenden zweieinhalb Saisonen 20 Treffer und sieben Assists.

Nach seiner aktiven Karriere wird Nuhiu dem SCR Altach erhalten bleiben und in den Trainerstab eingegliedert. Bereits während seiner Zeit in England hat der Familien-Papa mit seiner Trainerausbildung begonnen und verfügt aktuell über die UEFA A-Lizenz.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Atdhe ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders, weil er sowohl auf dem Platz aber auch in der Kabine Verantwortung übernimmt. Dazu ist er jemand, der sich sehr mit dem Verein identifiziert und sich bei den Fans und im Umfeld einen hohen Stellenwert erarbeitet hat. Wir freuen uns sehr, dass die gemeinsame Reise weitergeht und uns Atdhe anschließend auch über die aktive Karriere hinaus erhalten bleibt.“



Atdhe Nuhiu: „Der SCR Altach und seine Fans sind mir in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehr ans Herz gewachsen, bei allen Höhen und Tiefen, die wir gemeinsam erlebt haben. Ich sehe es als enorme Wertschätzung, dass mir der Verein anschließend an meine aktive Karriere den Einstieg in die Trainerlaufbahn ermöglicht. Der Fokus liegt für mich jetzt aber voll auf meiner Rolle als Spieler, in der ich meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass wir erfolgreich sind.“

#Nuhiu bleibt Altacher ⚫️⚪️



Atdhe Nuhiu verlängert seinen Kontrakt als Spieler bis Sommer 2025 und unterzeichnet zugleich einen Anschlussvertrag, der seinen Übergang in den Trainerstab des Vereins besiegelt. 📝



Schön dich hier zu haben, Atdhe! 🖤🤍



📰 https://t.co/erZoSkpRFH pic.twitter.com/DraE3QjGxq — SCR Altach (@SCRAltach) December 13, 2023

Fotocredit: Cashpoint SCR Altach