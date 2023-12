Was bislang weggeworfen wurde, findet beim SCR Altach, der in der ADMIRAL Bundesliga als Tabellenzehnter überwintert, einen neuen Verwendungszweck: Aus Folien vom Business Club & aus dem Pressekonferenzraum entstanden in den vergangenen Wochen neue Artikel für den eigenen Fanshop.

Orginelle, coole Idee des SCR Altach!

Kreislauf schließen

Re:flair aus Wien setzt sich zum Ziel, die Welt ein Stück besser zu machen und aus vermeintlichem Abfall Neues zu kreieren. Seit diesem Sommer unterstützen sie Unternehmen und eben auch Sportvereine bei der Umsetzung von Upcycling-Projekten. Diesen Sommer kam Geschäftsführer Tom Kessler auf den SCR Altach zu und erarbeitete gemeinsam mit dem Verein & Konstanze Gruber (Designerin von re:flair) Artikel, welche aus alten Planen der CASHPOINT Arena angefertigt werden. Der Sportclub erneuert immer wieder seine Transparente, durch die Kooperation mit re:flair müssen die alten Planen nicht mehr weggeworfen werden.

Von der Plane zum Turnbeutel

Nachdem sich auf die Zusammenarbeit geeinigt wurde, sandte der SCR Altach die unterschiedlichen Kunststofffolien nach Wien, wo in Werkstätten die neu-erschaffenen Produkte produziert wurden. Re:flair setzt dabei auf Werkstätten, welche vom regulären Arbeitsmarkt benachteiligte Personen beschäftigen.

Jedes erzeugte Produkt ist ein Unikat, welches ausschließlich das Label „handmade“ trägt. Das Design ist dabei ebenso einzigartig, wie jeder Artikel selbst: die nachhaltigen Turnbeutel & Kartenhalter wurde von re:flair extra für den SCR Altach entworfen.

Den wasserabweisenden Turnbeutel & die praktische Geldbörse gibt es ab sofort in der Geschäftsstelle und unter shop.scra.at.

Fotocredit: SCR Altach