Heuer im Februar in der Zwischenrunde im UEFA Europa League-Playoff der Saison 2022/2023 dürfte es AS Roma-Trainer José Mourinho in den Duellen mit dem FC Salzburg ein Spieler vom österreichischen Serienmeister besonders angetan haben: Oumar Solet. Der 1,92 Meter große französische Innenverteidiger, der seit Wochen den Roten Bullen wegen einer Oberschenkelverletzung fehlt, ist laut italienischen Medien vom 60-jährigen Portugiesen als Verstärkung für die Abwehr beim derzeit Tabellenvierten der Serie A gewünscht.

Bald vor dem Absprung von Salzburg nach Rom: Oumar Solet?

Vertrag bei RB Salzburg noch bis Juni 2025

So berichtet die renommierte italienische Sport-Tageszeitung „Corriere dello Sport“ heute, dass Romas Sportdirektor Tiago Pinto bereits Kontakt zu den Salzburgern aufgenommen habe und der 23-jährige Franzose bereit sei, in die "ewige Stadt" zu wechseln.

Oumar Solet kam im Sommer 2020 von Olympique Lyon zum FC Red Bull Salzburg, absolvierte seither wettbewerbsübergreifend 91 Pflichtpartien (3 Tore, 5 Assists) und hat bei den Mozartstädtern noch Vertrag bis 30. Juni 2025. Sein Marktwert liegt bei 17 Mio. Euro (transfermarkt.at).

Wie überliefert wird, verhandeln die Römer, die in der Europa League überwintern werden, über einen Leihvertrag mit Erwerbspflicht im Fall ihrer Qualifikation für die Champions League im Frühjahr.

