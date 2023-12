Der SCR Altach kann unter dem seit Sommer neuen Cheftrainer Joachim Standfest & Co Roman Wallner zufrieden auf die Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga blicken. Rang 10 (16 P.; 4S, 4U, 9N; 13:24 Tore) - zum gleichen Vorjahres-Zeitpunkt Platz 10 (15, 4S, 3U, 10N; 20:35 T.) und damit 13 Zähler Vorsprung auf Schlusslicht SC Austria Lustenau (im Vorjahr 2 auf den späteren Absteiger SV Ried). Außerdem haben die Rheindörfler entgegen der Vorsaison die Vorarlberger Vorherrschaft (beide Duelle vs. Lustenau mit 3:0-Siegen) und sind im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale. Ein Highlight im Kalenderjahr steht nun noch an...

Weiterer Stadion-Sektor wird aufgemacht

Denn ab dem 23. Dezember verwandelt sich die CASHPOINT Arena des SCRA wieder in den größten Weihnachtschor des Landes. Auch heuer genießt das Klang-Event im Schnabelholz große Resonanz. Laut dem Ländle-Klub wurden bislang bereits 1700 Tickets verkauft.

Grund genug im Stadion einen weiteren Sektor (B) aufzumachen, um noch mehr Sitzplätze zur Verfügung zu stellen.

Fotocredit: SCR Altach