Seine Jugendvereine sind SV Pichling, LASK, AKA SV Ried, ehe er über ASKÖ Donau Linz, Vorwärts Steyr und Blau-Weiß Linz im Juli 2021 den Sprung in die ADMIRAL Bundesliga und zum damaligen Aufsteiger SK Austria Klagenfurt schaffte: Nicolas Wimmer. Für die Kärntner absolvierte der 28-jährige Abwehrspieler seither wettbewerbsübergreifend 79 Pflichtpartien, bildet mit Kapitän Thorsten Mahrer ein ideales Innverteidiger-Paar und spielte in dieser Herbstsaison in allen BL-Spielen von der ersten bis zur letzten Minute. Und: Wurde bei der Ligaportal-Umfrage zum „Beliebtesten Bundesligaspieler der Herbstsaison 2023“ gewählt!

Ein absoluter Vorbild-Kicker: Nicolas Wimmer. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger hat sich alles hart erarbeitet, ist bei Austria Klagenfurt seit Sommer 2021 eine feste Größe und hat bei den Kärntner Violetten noch Vertrag bis Juni 2024. In der Bundesliga brachte es der Routinier auf bisher 68 Einsätze (4 Tore, 5 Assists, 14 GK, 2 RK). Ein Muster an Einsatzwille und Zuverlässigkeit.

„Wahl ist auch Beleg dafür, dass unsere Mannschaft positiv wahrgenommen wird“

„Das ist eine tolle Sache, darüber freue ich mich wirklich sehr. Es ehrt mich, dass die Leute nicht nur meine Leistungen anerkennen, sondern mich auch als Typen mögen. Diese Wahl ist aus meiner Sicht aber auch ein Beleg dafür, dass die Austria Klagenfurt und unsere Mannschaft positiv wahrgenommen wird“, sagt Wimmer, den die Nachricht im Urlaub in New York erreichte.

Ligaportal, digitaler Medienpartner der Kärntner Violetten, hatte die User über einen Zeitraum von sechs Wochen dazu aufgerufen, für ihren „Lieblingsspieler“ zu voten. Zur Wahl standen sämtliche Kicker aus allen Ligen der Republik und es wurden sagenhafte 3,7 Millionen Stimmen abgegeben, was eine Rekord-Beteiligung bedeutete.

Sympathieträger Nicolas Wimmer marschierte mit fast 1.000 Stimmen Vorsprung als Wahlsieger vor einem Duo von seinem Ex-Klub FC Blau-Weiß Linz vorne weg. In der Herbstsaison gelang dem Abwehr-Hünen ein BL-Tor, der wichtige 1:2-Anschlusstreffer beim 2:2 daheim gegen den FC Red Bull Salzburg.

Nicolas Wimmer vor Duo seines Ex-Klubs FC Blau-Weiß Linz

Im Bundesliga-Ranking setzte sich Linksfuß Wimmer vor einem Duo von Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, seinem Ex-Verein, durch. Der zweite Platz ging an Mittelfeld-Spieler Alexander Briedl, Rang 3 an Angreifer Ronivaldo. In die Top 5 schafften es zudem Lukas Fadinger vom SCR Altach und Maximilian Entrup vom TSV Hartberg.

Beim Voting der „Beliebtesten Spieler“ stellt Ligaportal ganz bewusst nicht allein die Profis aus der höchsten Spielklasse zur Auswahl, sondern bietet auch Kickern aus kleineren Ligen eine große Bühne. Matthias Dollinger von den Austria Amateuren, der im letzten Spiel des Jahres gegen Austria Wien (2:2) erstmals zum Matchkader von Trainer Peter Pacult zählte, scheint im Gesamt-Ranking auf Platz sechs auf.

Auftakt Wintervorbereitungs-Programm auf Frühjahrssaison am 5. Jänner

Wimmer und Co. werden nach ihrem Winterurlaub am 5. Jänner zurück in Waidmannsdorf erwartet. Dann bittet Cheftrainer Peter Pacult zum Auftakt der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga, in der die Violetten nach 17 Runden den fünften Rang belegen.

Weiter geht’s am 10./11. Februar in Runde 18 mit dem Gastspiel beim Tabellendritten LASK in der Raiffeisen Arena in Linz.

