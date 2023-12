Wie der SK Rapid soeben in seiner Klubaussendung vermeldet wird Moritz Oswald, der am kommenden 5. Jänner 22 Jahre jung wird und bereits seit mehr als einem Jahrzehnt das Rapid-Trikot trägt, seinen Vertrag bei den Hütteldorfern vorzeitig verlängern. Der mittlerweile 14-fache ÖFB U21-Teamspieler machte seine ersten fußballerischen Schritte im Nachwuchs des SC Perchtoldsdorf und in der renommierten Jugendabteilung der Admira. Im Frühjahr 2012 wechselte er zu Grün-Weiß und durchlief alle in Frage kommenden Nachwuchs- und Akademiemannschaften.

Markus Katzer mit Moritz Oswald

Bundesliga-Debüt unter Didi Kühbauer

Im Oktober 2021 feierte Moritz Oswald unter dem damaligen Cheftrainer Didi Kühbauer bei einem 1:1-Remis in Hartberg sein Pflichtspieldebüt bei den Profis, mittlerweile hält „Momo“, wie er von seinen Mannschaftskollegen gerufen wird, bei 48 Pflichtspielen für die erste Mannschaft (36 Bundesliga; 5 ÖFB-Cup, 7 Europacup), ein erstes kleines Jubiläum zum „50-er“ verhinderte ein im Training erlittener Bruch des Mittelhandknochens.



Nun wurde der ursprünglich bis Sommer 2025 laufende Vertrag vorzeitig um weitere drei Saisonen, bis inklusive 2027/28, verlängert. Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint dazu: „Moritz Oswald ist einer jener Spieler aus unserem eigenen Stall, der als Vorbild dient, wie man sich über Nachwuchs, Akademie und Rapid II zu einem wichtigen Spieler in der Profimannschaft entwickeln kann. Seine Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende und eine seiner Stärken ist sicher die Tatsache, dass er auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Seine Qualitäten, die er wiederholt auch im U21-Nationalteam unter Beweis stellt, sind auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben und daher freut es mich besonders, dass wir uns auf einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2028 einigen konnten.“



Moritz Oswald, der im ablaufenden Kalenderjahr in 32 Pflichtspieleinsätzen für fünf direkte Torvorbereitungen sorgte, selbst sagt: „Ein Verlängerung für so einen langen Zeitraum ist ein Vertrauensvorschuss, den ich sehr schätze und mit guten Leistungen zurückzahlen möchte. Rapid ist seit Kindheitstagen mein Verein und ich möchte unbedingt einen Teil dazu beitragen, dass wir mit unseren Fans bald wieder mehr Erfolge als zuletzt feiern können. Ich freue mich auf die nächsten Monate und Jahre in Grün-Weiß!“

Fotocredit: Daniel Widner/RedRing-Shots