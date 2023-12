Nachdem der RZ Pellets WAC im letzten Spiel der Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga eine 0:2-Niederlage beim Überraschungs-Vierten TSV Hartberg kassierte und das Jahr als Tabellensiebenter beendet, ging es für das Team um Cheftrainer Manfred Schmid am Montag in die Winterpause. Während die Weihnachtsfeiertage zur Erholung und zum Urlaub genutzt werden können, begleitet die Lavanttaler über die 4-wöchige Winterpause ein Heimprogramm, bevor am 8. Jänner 2024 mit dem ersten Training der Frühjahrssaison der Startschuss zur Wintervorbereitung erfolgt.

Für den deutschen Torhüter Hendrik Bonmann und die Wölfe geht es ab 8. Jänner mit dem Trainingsstart los im neuen Jahr.

Erster Probegalopp im neuen Jahr gegen GAK 1902

Die ersten beiden Trainingswochen - in denen auch ein Testspiel gegen den GAK 1902 ansteht (19.01, Ort und Uhrzeit offen) - absolvieren die Wölfe im heimischen Wolfsberg, ehe es von 21. - 28. Jänner ins Trainingslager nach Spanien (Alicante) geht, wo ebenfalls zwei Testspiele geplant sind.

Den letzten Feinschliff für den Start in die Frühjahrssaison holt sich das Wolfsrudel wieder im Lavanttal. Bevor es am Wochenende vom 09. - 11. Februar gleich mit einem wichtigen Heimspiel gegen den SK Rapid losgeht, ist am 2. Februar noch ein letztes Testspiel geplant (Gegner offen).

Alle Termine im Überblick:

Trainingsstart am 08. Jänner

Testspiel gegen den GAK am 19. Jänner (Ort und Uhrzeit offen)

Trainingslager in Alicante (Spanien) von 21.-28. Jänner Testspiel gegen Piast Gliwice am 23./24. Jänner (Uhrzeit offen) Testspiel am 27. Jänner (Gegner und Uhrzeit offen)

Testspiel am 02. Februar (Gegner und Uhrzeit offen)

Frühjahrsstart mit dem Heimspiel gegen den SK Rapid Wien (09.-11. Februar)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL