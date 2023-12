Am 2. Spieltag des Al Abtal International Cups besiegte die U18 von ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien die Alterskollegen des spanischen Top-Klubs Villarreal CF mit 2:1. Nach dem Auftakterfolg gegen Nottingham Forest feierten die Veilchen in Salou (Spanien) bereits den zweiten Sieg. Philipp Maybach und Michael Izunwanne drehten nach 0:1-Rückstand das Spiel. In der 3. Partie gab es ein 1:1 gegen die Future Falcons/Saudi-Arabien. Das letzte Gruppenspiel steigt am 18. Jänner 2024 gegen Sporting in Lissabon. Ziel der Veilchen ist es, sich für das Finalturnier im Frühjahr mit den besten acht Teams zu qualifizieren.

Frenetischer Jubel der jungen Veilchen samt Trainerstaff nach dem Triumph über die Alterskollegen von Villarreal.

Villarreal stellt in Halbzeit 1 Spielverlauf auf Kopf

Spielberechtigt beim Al Abtal International Cup sind die Jahrgänge 2006 und jünger. Drei Spieler des Jahrgangs 2005 dürfen ebenfalls eingesetzt werden.

Das Highlight dieser Turniertage für die Austria war sicher der Sieg gegen die U18 von LaLiga-Topklub Villarreal CF. Die Wiener übernahmen gegen die Spanier von Beginn an das Kommando und kombinierten sich immer wieder bis an den Strafraum, die letzte Durchschlagskraft fehlte aber noch. Zwar erarbeiteten sich die Veilchen immer wieder Eckbälle und Freistöße, in Halbzeit eins konnte daraus aber noch kein Kapital geschlagen werden. Einen Weitschuss von Dominik Nišandžić konnte Villarreal-Keeper Joan González mit Mühe entschärfen.

Kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Spaniern entgegen des Spielverlaufs die Führung. Mauro Sánchez köpfte nach Flanke zum 1:0 ein. Die jungen Austrianer ließen sich dadurch nicht beirren und kamen durch Marcel Stöger zur Ausgleichschance. Seinen Heber lenkte Torhüter González erneut mit Mühe ins Toraus.

Veilchen drehen Spiel nach der Pause

Nach der Pause bot sich den Zuschauer:innen ein unverändertes Bild. Austria Wien übernahm erneut das Kommando und belohnte sich nun auch: Philipp Maybach traf nach Izderić-Zuspiel zum vielumjubelten 1:1 (53.). Als Angreifer Michael Izunwanne wenige Augenblicke später im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden konnte, ließ sich der Gefoulte nicht zweimal bitten und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst zur 2:1-Führung (60.).

In der Folge erarbeiteten sich die Wiener Violetten weitere Möglichkeiten, verpassten es aber, das Spiel endgültig zu entscheiden. So drängte Villarreal zwar auf den Ausgleich, dieser gelang aufgrund des konsequenten Abwehrverhaltens der Austria aber nicht mehr.

Ziel: Finalturnier im Frühjahr

Der sportliche Akademie-Leiter Manuel Takacs sieht die internationale Erfahrung als wertvoll an: "Unser Team hat wieder eine starke Leistung abgeliefert. Wir haben den Gegner in vielen Phasen des Spiels kontrolliert und ihm unser Spiel aufgezwungen. Für uns eröffnen sich große Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale im Frühjahr."

Villarreal CF – FK Austria Wien 1:2 (1:0)

FK Austria Wien: Überbacher - Janković, Nnodim, Fischer - Pfeiffenberger (78. Metaj), Nišandžić, Maybach (69. Höller), Sawicki (78. Aleksa) - Izderić (55. Mörth) - Bajraktarević (46. Izunwanne), Stöger (69. Mitrović)

Austria-Tore: Maybach 53., Izunwanne 60.

Fotocredit: FAK/Anne-Sophie Danner-Fellinger