Der FC Red Bull Salzburg ist mittlerweile hinlänglich für sein besonderes Scouting bekannt und der Rote Bullen-Stall in der Mozartstadt hat sich als Schmiedestätte von Rohdiamanten weltweit längst einen Namen gemacht. Dabei fanden auch schon wiederholt junge Talente den Weg aus Afrika, respektive Mali zum österreichischen Serienmeister, um Salzburg als Sprungbrett zu nutzen. Derzeit beobachtet der Spitzenreiter der ADMIRAL Bundesliga wohl den 17-jährigen Hamidou Makalou.

Viel Gefühl im rechten Fuß: Malis Toptalent Hamidou Makalou

Der 1,69 Meter große, defensive Mittelfeldspieler spielt derzeit in seinem Heimatland bei Guirdas und gilt als riesengroßes Talent. Der am 15. Juli 2006 geborene Hamidou Makalou absolvierte für das U17-Nationalteam von Mali sieben Einsätze und erzielte dabei zwei Tore.

Der Rechtsfuß nahm mit Mali an der FIFA-WM 2023 teil und spielte während des Turniers als Stammspieler eine wichtige Rolle dabei, um seinem Team auf den dritten Platz zu verhelfen. Er erzielte zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Seine Leistungen brachten ihm den Silbernen Ball des Turniers ein.

Seine starke Beweglichkeit und Ausdauer ermöglichen ihm eine gute Balleroberung in weiten Bereichen des Spielfelds. Er verfügt außerdem über eine gute Sicht auf das Spiel und die Qualität, präzise und durchdachte Pässe und Spielzüge aus der eigenen Hälfte heraus zu verteilen.

Da könnte nach Mohamed Camara (inzwischen AS Monaco) und Co. der nächste Malier den Weg zum FC Red Bull Salzburg und deren Kooperationspartner FC Liefering zum Serienmeister finden.

Hamidou Makalou 🇲🇱 💫 [THREAD]



Mali's top talent, second best player of the U17 world cup and RB Salzburg's transfer target under my observation.



Future star de l'équipe nationale! 🇲🇱 pic.twitter.com/3r4jukflwz