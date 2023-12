Nach 28 Pflichtspielen nahm ein "Monster-Herbst" für den amtierenden Vizemeister der ADMIRAL Bundesliga, den SK Sturm Graz, sein Ende... 37 Punkten aus 17 Runden hieven die "Blackies" wieder an die erste Verfolger-Position hinter Liga-Krösus FC Red Bull Salzburg (39), stehen die Steirer zudem im UNIQA ÖFB Cup-Viertelfinale und vermochten ein erstmaliges Überwintern in europäischen "Gewässern" seit 23 Jahren sicherzustellen (in der UEFA Europa Conference League)... Endet 2023, naht 2024 und die Vorbereitungsphase. Nachfolgend der Fahrplan der Grazer.

Für den Sturm-Tross um Kapitän Stefan Hierländer und den genesenen Mittelfeld-Motor Otar Kiteishvili liegt auch im Frühjahr die "Latte hoch", wird auf "drei Hochzeiten" getanzt... Nach dem wohlverdienten Urlaub steht für die Jahres-Einkehr 2024 bereits ein vorbereitendes Rahmenprogramm fest.



"Blackies" residieren für Trainingslager in Čatež und Belek

28 Klub-Pflichtspiele seit dem Auftakt im ÖFB Cup im Juli, dazu drei Länderspielpausen für bis zu 15 Teamspieler – ein unglaublich intensiver Herbst ging für den SK Sturm Graz mit dem Gastspiel in der Europa League auswärts bei Sporting CP in Lissabon zu Ende. Die Mannschaft und das Trainerteam gehen jetzt in den kurzen, aber wohlverdienten Winter-Urlaub, ehe am 5. Jänner bereits wieder der Start in die Vorbereitung fällt.



Zwei Kurz-Trainingslager in Čatež sowie elf Tage in der Türkei stehen am Plan, ehe am 2. Februar 2024 das erste Pflichtspiel des Jahres im Viertelfinale des ÖFB-Cups wartet. Hier alle relevanten Daten im Überblick:

05.01. - Trainingsauftakt in Messendorf

09.01. - 12.01. – Kurz-Trainingslager in Čatež

12.01. - Testspiel gegen HNK Rijeka (CRO)

15.01. - 26.01. – Trainingslager in Belek

17.01. - Testspiel gegen Korona Kielce (POL)

20.01. - Testspiele gegen Kecskmeti TE (HUN) und KS Cracovia (POL)

25.01. - Testspiele gegen CSKA Sofia (BUL) und SK Dnipro-1 (UKR)

30.01. - 01.02. – Kurz-Trainingslager in Čatež

30.01. - Testspiel gegen Rukh Lviv FC (UKR)

02.02. - UNIQA ÖFB Viertelfinale gegen Austria Wien

Der Vorbereitungsplan steht! Insgesamt drei Trainingslager und mehrere Testspiele im Jänner wurden fixiert. 👇 #sturmgraz https://t.co/B4ahfYjpnc — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 18, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos