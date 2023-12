Nach 17 von 32 absolvierten Runden der ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Saison liegt in einem Torhüter-Ranking mit der besten Quote von abgewehrten Torschüssen laut Sky Sport Austria Alexander Schlager von "Winter-Meister" FC Red Bull Salzburg ganz vorn. Der Wechsel im Sommer vom Tabellendritten LASK zum Serienmeister hat sich definitiv für den 27-jährigen Salzburger gelohnt. Nr. 1 im ÖFB-Team, auf Anhieb in der Champions League etabliert und dazu auch Pracht-Paraden in Liga und Uniqa-ÖFB-Cup (wie im Achtelfinale im Elferschießen gegen den TSV Hartberg).

Kann Stolz sein auf seine erste Herbst-Saison mit den Roten Bullen: ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager.

FC Red Bull Salzburg-Schlussmann setzt die Benchmark

Alexander Schlager blieb in der Herbstsaison wettbewerbsübergreifend in 25 Pflichtpartien 14 Mal ohne Gegentor (10x in der Liga), holte in der ADMIRAL Bundesliga den Ball nur zehn Mal aus dem Netz – Ligabestwert! Der ÖFB-Teamtorhüter wehrte über 80 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab und führt daher mit 5.214 Punkten bei Sky Sport-"Ankick" sowohl das Torhüter- als auch das Gesamtranking im Sky Sport Player Index an.

Die Rangliste der abgewehrten Torschüsse

1. Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg): 82,7 Prozent.

2. Tobias Lawal (LASK): 77,1 Prozent.

3. Kjell Scherpen (SK Sturm Graz): 76, 9 Prozent.

4. Dejan Stojanovic (SCR Altach): 72,0 Prozent.

Blieb von 1. Oktober bis Mitte November in sechs BL-Spielen in Folge ohne Gegentor: Der 23-jährige deutsche Austria Wien-Keeper Christian Früchtl.

Früchtl, Bonmann & Sallinger eng beeinander

5. Christian Früchtl (FK Austria Wien): 70,9 Prozent

6. Hendrik Bonmann (Wolfsberger AC): 70,0 Prozent

7. Raphael Sallinger (TSV Hartberg): 69,0 Prozent

Trotz der meisten Gegentore einer der wenigen Lichtblicke in der "Horror-Herbstsaison" von Schlusslicht SC Austria Lustenau: Dominik Schierl

Dominik Schierl von Schlusslicht SC Austria Lustenau auf Rang 8

8. Domenik Schierl (SC Austria Lustenau): 64,9 Prozent.

9. Niklas Hedl (SK Rapid): 64,7 Prozent.

10. Phillip Menzel (Austria Klagenfurt): 64,4 Prozent.

11. Adam Stejskal (WSG Tirol): 64,0 Prozent.

12. Nicolas Schmid (FC Blau-Weiß Linz): 63,9 Prozent.

Fotocredit: Josef Parak und Harald Dostal/www.sport-bilder.at