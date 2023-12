Das Lazarett will in dieser Saison beim FC Red Bull Salzburg nicht abnehmen, kam in diesen Tagen nun ein weiterer hinzu: Nicolás Capaldo. Der 25-jährige Argentinier wurde jüngst am Knie operiert. Wie der Serienmeister verlauten ließ, falle der Mittelfeldspieler "mehrere Wochen aus". Die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison starten die Roten Bullen am 4./5. Jänner 2024 mit Leistungstests.

Wird in dieser Saison das Verletzungspech nicht los: Nicolás Capaldo, der in der Herbst-Saison zu 16 Einsätzen kam (10 in der BL, 4 in CL, 2 im ÖFB-Cup) und dabei ohne Torerfolg und Assist blieb.

Zum Saisonstart bereits Knöchelverletzung

Da wird Nicolás Capaldo, der im Sommer 2021 vom 35-fachen argentinischen Meister CA Boca Juniors in die Mozartstadt kam und für die Roten Bullen seither wettbewerbsübergreifend 87 Pflichtpartien absolvierte (11 Tore, 9 Assists), definitiv nicht dabei sein. Bereits die ersten sieben Runden der ADMIRAL Bundesliga verpasste die Nr. 7 des Serienmeisters wegen einer Knöchelverletzung.

Im letzten Liga-Match vor der Winterpause am 9. Dezember beim Gastspiel in Wien-Hütteldorf gegen den SK Rapid folgte dann die nächste Hiobsbotschaft. Der Rechtsfuß aus dem argentinischen Santa Rosa (Geburtsstadt des Gouchos der Roten Bullen), der auch der italienischen Nationalität angehört, verletzte sich in der 49. Spielminute und wurde durch den 22-jährigen Dänen Mads Bidstrup ersetzt.

Konkrete Angaben zur Verletzung machte der FC Red Bull Salzburg, für den Capaldo noch bis Juni 2026 einen Vertrag hat, nicht.

3 Wochen Pause, dann geht es schon wieder los! 📅

So sehen unsere Planungen für die Frühjahrsvorbereitung aus. ⤵️ pic.twitter.com/uNbMOnOLDR — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 14, 2023