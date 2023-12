Von 13. September 2021 bis 3. Mai 2022 war er Cheftrainer beim LASK, erzielte wettbewerbsübergreifend in 32 Pflichtspielen mit den Linzern einen Punkte-Schnitt von 1,63: Andreas Wieland. Der seit Juli 2022 beim derzeit Tabellenzweiten der belgischen Challenger Pro League, Beerschot V.A., das Trainer-Zepter schwingt. Dort allerdings nun vorzeitig vor dem Absprung steht.

"Alte Liebe rostet nicht"...kehrt Andreas Wieland in diesem Winter aus Belgien zum LASK zurück?

Cheftrainer Andreas Wieland möchte Beerschot verlassen

So heißt es in einer Publikation des Klubs aus Antwerpen (siehe auch nachfolgend Twitter-Meldung): "Cheftrainer Andreas Wieland hat angedeutet, dass er Beerschot verlassen möchte. Der Österreicher teilte dem Verein mündlich mit, dass er seinen Vertrag auflösen und sich einer neuen Herausforderung stellen möchte."

Weiters wird vermeldet: "Beerschot steht mit der Trainerleitung und einem Dritten in Kontakt, um einen möglichen Transfer zu besprechen." Laut der "Gazet van Antwerpen" steht der 40-jährige Oberösterreicher unmittelbar vor eine Rückkehr zum LASK in Funktion des Sportdirektors.

Andreas Wieland war zwischen 2019 und 2022 in verschiedenen Trainer-Positionen beim LASK tätig. Bei Beersschot brachte er es in 49 Pflichtpartien auf einen Punkteschnitt von 1,59. Aktuell liegt Berschot auf Tabellenrang zwei, punktegleich mit dem Ersten Zulte Waregem. Das nächste Spiel bestreiten "De Mannekes" aufgrund der Winterpause erst wieder am 12. Jänner gegen die zweite Mannschaft des RSC Anderlecht.

Hoofdcoach Andreas Wieland heeft aangegeven te willen vertrekken bij Beerschot. De club kreeg mondeling te horen van de Oostenrijker dat hij zijn contract wenst te verbreken om een nieuwe uitdaging aan te gaan.



Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at