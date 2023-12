Er ist eine lebende Legende des SK Sturm Graz, stammt aus dessen Nachwuchs, durchlief die AKA, absolvierte 250 Pflichtpartien (58 Tore, 69 Assists) für die Profis der "Schwoazn" und ist gebürtiger Grazer: Jakob Jantscher. Der am 8. Jänner 35 Jahre jung wird. Seit diesem Spätsommer spielt der Stürmer und ehemals 23-fache ÖFB-Teamspieler für Kitchee SC in der Hongkong Premier League und steht mit dem Klub derzeit auf Rang 2. In fünf Einsätzen (davon vier in der Startelf) gelangen ihm ein Treffer und zwei Assists. Im Sky Sport Austria Podcast äußerte sich "J.J." gemeinsam mit Sky Experte Alfred Tatar zu interessanten Themen.

„Besuche alles mit der U-Bahn, auch Heimspiele und Auswärtsspiele“"

Jakob Jantscher (Kitchee SC) über...

…seinen Klub Kitchee SC: „Ich bin sehr gut in der Mannschaft aufgenommen worden. Das war auch sehr einfach, weil die Sprache hier in Hongkong englisch ist. Also es spricht jeder Spieler englisch, das ist ein großer Vorteil.“



…das Leben in Hongkong: „Es ist sehr einfach zu leben. Ich brauche kein Auto und besuche alles mit der U-Bahn, auch Heimspiele und Auswärtsspiele. Auswärtsspiele sind mit der Metro maximal 30 Minuten entfernt. Es ist sehr einfach, sich zurechtzufinden. Da braucht es nicht viel Zeit, um sich einzuleben und deshalb ist der Start für mich sehr positiv verlaufen. Es gibt sehr viel zu erleben, da wird mir nicht langweilig und meine zwei Kinder halten mich auch auf Trab. Du hast alles, was ein Kinderherz begehrt, vor Ort.“



…den Wechsel nach Hongkong zu Kitchee: „Natürlich ist Sturm Graz mein Herzensverein, aber ich bin immer ein Typ, der sich selber challengen will. Ich möchte in meiner Karriere und im Fußball immer das Maximum herausholen und ich habe die Möglichkeit gesehen, nach 17 Jahren in Europa etwas anderes kennenzulernen. Nachdem mir in Graz gesagt wurde, dass ich nicht mehr viel spielen werde, wollte ich diese Möglichkeit dann auch nutzen. Das ist zum Ende der Karriere noch einmal die Möglichkeit, sich ganz woanders zu beweisen und dabei etwas Neues kennenzulernen. Ich bin absolut zufrieden bis jetzt mit der Entscheidung und hoffe, dass es so positiv weitergeht.“

„Der größte Unterschied ist die Intensität"

…die Hongkong Premier League und die AFC Champions League: „Der größte Unterschied ist die Intensität. Du hast zwar sehr gute Fußballspieler hier, aber gute Spieler heißt nicht europäische Qualität. Wir haben zum Beispiel Brasilianer, die am Ball alles können, aber nicht gerade die schnellsten Spieler sind. Ich durfte in der Champions League schon richtig coole Stadien besuchen und gegen große asiatische Mannschaften spielen.“



…die verschiedenen Cup-Bewerbe: „Es gibt einige Bewerbe. Jetzt ganz neu hinzugekommen ist der Champions Cup. Den spielen wir über Silvester aus und da geht es darum, dass unter den besten vier Mannschaften nochmal ein Cup ausgespielt wird. Es ist aber sehr interessant, weil die Möglichkeit besteht, aus den anderen acht Mannschaften Spieler für diese zwei Spiele des Turniers zu verpflichten. Das ist eine interessante Variante. Der wichtigste Bewerb ist allerdings der Senior Shield. Es gibt hier viele Bewerbe und ich möchte alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt.“



…das Zuschauerinteresse in Hongkong: „Grundsätzlich ist das Zuschauerinteresse in Hongkong sehr gering. Bei den großen Spielen erwartet man sich beispielsweise beim Finale schon zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer im Stadion, aber das ist die Ausnahme. Bei den größten Spielen der Liga hast du ansonsten ungefähr 4.000 bis 5.000 Zuschauer.“

„In Asien bist du mit 34 Jahren noch kein alter Spieler"

…die Vertragslaufzeit bei Kitchee SC: „Ich habe Vertrag bis Mai 2024. Es gibt die Option auf eine Vertragsverlängerung und die liegt größtenteils bei mir. Es ist für mich jetzt sportlich gut gelaufen und in Asien bist du mit 34 Jahren noch kein alter Spieler. Also es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass man dann nochmal weitergeht und etwas anderes in Asien sieht. Ich bin ein Typ, der das Maximum herausholen will. Das betrifft das Sportliche und natürlich auch das Finanzielle.“



…seine sportliche Zukunft: „Ich glaube, dass meine aktive Karriere im Ausland zu Ende gehen wird. Man kann sowas nie vorhersagen, aber ich denke, dass ich nach dieser Saison noch maximal zwei Jahre im Ausland dranhängen werde und dann habe ich fertig.“

„...es hat schon Gespräche mit Andreas Schicker gegeben damals"

…seine Zukunft beim SK Sturm Graz nach der sportlichen Karriere: „Ich habe mir da noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil ich davon noch weit weg bin. Aber es hat schon Gespräche mit Andreas Schicker gegeben damals und da waren auch Themenpunkte dabei, in denen ich mich selbst wiederfinde. Grundsätzlich zum Beispiel der Scouting Bereich, in dem ich mich gut einbringen könnte, weil ich weiß, welches Profil der Verein sucht. Das würde mich interessieren.“



…das Conference League-Duell von SK Sturm Graz gegen Slovan Bratislava: „Der Fußball hat sich so entwickelt, dass es keine einfachen Gegner und keine einfachen Spiele mehr gibt. Ich bin mir sicher, dass es eine große Möglichkeit ist, weiterzukommen, aber man muss in beiden Spielen eine sehr gute Leistung zeigen.“

„Mit Sturm ist absolut zu rechnen"

…das Titelrennen in der ADMIRAL Bundesliga und die Chancen von Sturm Graz auf den Meistertitel: „Das gleiche Thema hatten wir letztes Jahr zu dieser Zeit. Es kommt dann auf das Play-Off an, wenn man die direkten Spiele gegeneinander hat. Man muss versuchen, diese Spiele zu gewinnen und dann ist alles möglich. Aber man muss auch nach hinten schauen, der LASK hat sich beispielsweise gut stabilisiert. Aber mit Sturm ist absolut zu rechnen. Es ist abhängig von der eigenen Verfassung und der eigenen Leistung.“



…FC Red Bull Salzburg, LASK und den TSV Hartberg: „Salzburg wird nach der Winterpause wieder gut in Schuss sein. Auch mit dem LASK ist nach hinten raus noch zu rechnen. Hartberg macht es ebenfalls einfach gut. Sie geben vielen Spielern die Möglichkeit, Bundesliga zu spielen, und die Spieler nutzen das dann auch. Deshalb möchte ich Hartberg auch nochmal hervorheben, weil sie dort einen sehr guten Job machen und auch für die Vereine vorne ein schwererer Gegner sind. Ich glaube jetzt nicht an einen Angriff auf den Meistertitel, aber sie sind schwer zu besiegen.“

„Austria Klagenfurt wird es schaffen und einer aus dem Duo Austria Wien und Rapid"

…die Kandidaten auf die Meistergruppe: „Austria Klagenfurt wird es schaffen und einer aus dem Duo Austria Wien und Rapid. Die Austria hat auf mich stabiler gewirkt, aber vom Potenzial her sehe ich Rapid vorne.“

Szene vom jüngsten Grazer Derby im Herbst im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale mit Michael Cheukoua (GAK 1902) und David Schnegg (SK Sturm).

„Gehe fest davon aus, dass der GAK dieses Jahr aufsteigen wird“

…möglichen Aufstieg des GAK in ADMIRAL Bundesliga: „Es gibt nichts Schöneres, wenn man ein Derby auf höchster Ebene spielen kann. Das macht den Fußball aus. Man muss immer ein bisschen aufpassen, weil beim letzten Derby der Fokus nicht unbedingt auf dem Fußball war. Das wird in diesem Ausmaß dann hoffentlich nicht mehr passieren, aber ich hoffe dennoch, dass man das beim nächsten Mal anders regelt. Ich gehe fest davon aus, dass der GAK dieses Jahr aufsteigen wird.“



…die EM-Auslosung: „Es ist eine Gruppe, in der Weltklassespieler auf unser Team zukommen. Aber ich glaube, dass wir als Österreich mittlerweile einen Stellenwert im Fußball haben, der weit nach oben geschraubt wurde. Wir haben Spieler, die in Top-Ligen performen. Ich bin positiv gestimmt. Es ist eine sehr schwere Gruppe, aber wir werden unsere Chancen bekommen.“

„Ein Erlebnis, das man nie vergessen wird"

…seine EM-Teilnahme 2016 in Frankreich: „Es war ganz besonders. Es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber für mich als Spieler war es sehr besonders. Das ist ein Erlebnis, das man nie vergessen wird.“



…die Kreuzband-Verletzung von ÖFB-Kapitän David Alaba: „Er wird alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, damit er so schnell wie möglich wieder spielen kann. Jeder der ihn kennt, weiß, dass er ein Vorzeigeprofi ist. Natürlich ist es für Österreich ein großer Schlag, weil er ein Spieler ist, der solche Turniere auch kennt und deshalb auch für das Gefüge sehr wichtig ist. Wir müssen nicht über die fußballerische Qualität von David Alaba sprechen. Es geht einfach um das Drumherum und wie er damit umgeht. Das wird dann am Feld direkt abgehen, aber er wird sich dennoch so gut wie möglich einbringen.“

„Schnittstelle zwischen Profis und zweiter Mannschaft wäre eine Top-Position für ihn"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Zukunft von Jakob Jantscher beim SK Sturm Graz nach seinem sportlichen Karriereende: „Ich glaube, dass die Schnittstelle zwischen Profis und der zweiten Mannschaft eine Top-Position für ihn wäre, in der er extrem viel von seinem Know-how an die jungen Spieler weitergeben kann, damit auch von dort Spieler in die Kampfmannschaft kommen.“



…das Conference League-Duell von SK Sturm Graz gegen Slovan Bratislava: „Sie waren fünf Mal in Folge slowakischer Meister und haben viele Nationalteamspieler. Es gibt viel Routine in der Mannschaft. Es wird in beiden Spielen auf die Fitness ankommen und wenn Sturm nach der Winterpause mit neuer Frische mit ihrer proaktiven Spielweise die Slowaken unter Druck setzt, könnten sie da möglicherweise vom physischen nicht mithalten können. Aber sie haben eine Offensivpower, auf die man achten muss. Ich glaube, der Spielstil von Sturm wird genau auf das Duell passen und es wird zwei Siege für Graz geben.“

…den Dreikampf zwischen Rapid, Austria und WAC auf einen Platz in der Meistergruppe: „Der WAC schwimmt ein bisschen unter dem Radar, aber an guten Tagen können sie jedes Team schlagen. Ich glaube, es ist ein Dreikampf zwischen Rapid, Austria Wien und dem WAC um das sechste Ticket für die Meistergruppe.“

„Da brauchen wir David Alaba wie ein Stück Brot“

…die Kreuzband-Verletzung von David Alaba: „Ich glaube nicht, dass es sich für die EM ausgehen wird. Aber wenn er sich wieder voll regenerieren kann, dann wird die WM-Qualifikation die nächste große Aufgabe. Da brauchen wir ihn wie ein Stück Brot, damit wir endlich wieder zu einer WM fahren.“



…EM-Gruppengegner Frankreich: „Dieses Team steht und fällt mit der Leistung von Mbappe. Wenn er einen schlechten Tag hat, dann steigen die Chancen enorm, denn ich glaube, dass der Rest nicht Weltklasse ist.“

