Mit deutschen Torhütern hat der FC Red Bull Salzburg mittlerweile Erfahrungen im "Bullen-Stall". Viele Jahre Alexander Walke, in der Vorsaison der gebürtige Deutsche Phillip Köhn. Und der 23-jährige Münchener Nico Mantl, bis Saisonende an Aalborg BK ausgeliehen. Im aktuellen Kader des ADMIRAL Bundesliga-Wintermeisters steht noch der 20-jährige Chiemseer Jonas Krumrey. Kommt im Jänner womöglich ein Kölner dazu: Timo Horn? Laut der "Bild" ist der österreichische Serienmeister bereits in Gesprächen mit dem 30-jährigen, ehemaligen Torhüter des 1. FC Köln. Einem Urgestein des Kultklubs vom Rhein.

War in den viereinhalb Jahren der Cheftrainer-Amtszeit vom Wiener Peter Stöger die Nr. 1 beim 1. FC Köln: Torhüter Timo Horn. Zu dessen größtem internationalen Erfolg der Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro zählt, als er im Tor der deutschen Fußball-Olympiamannschaft stand.

21 Jahre beim 1. FC Köln - 329 Pflichtpartien für Geißböcke

Timo Horn ist ein "Gesicht der Geißböcke" war 21 (!) Jahre beim 1. FC Köln, schaffte über den Nachwuchs den Sprung in den Profi-Kader, absolvierte 329 Pflichtspiele (davon 201 in der Bundesliga) und war jahrelang die Nr. 1 beim "Effzeh".

Auch unter dem ehemaligen Trainer Peter Stöger (von Juli 2013 bis Dezember 2017 in Köln). Unter einem seiner Nachfolger, Steffen Baumgart, verlor der 1,92 Meter-Mann in der Saison 2021/22 seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe und ist nach 12 Jahren Profi-Torhüter bei seinem Heimat- und Herzensklub seit vergangenen Sommer erstmals vereinslos. Und damit auch ablösefrei zu haben!

RB Salzburg ist wohl interessiert, um den Rheinländer als Nr. 2 hinter ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager zu verpflichten. Nico Mantl würde in diesem Fall den Verein wohl noch im Winter verlassen.

