Nachdem in der abgelaufenen Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager von "Wintermeister" FC Red Bull Salzburg im Ranking bei der Top-Quote von abgewehrten Torschüssen vorn liegt - siehe HIER - wertete Sky Sport Austria auch aus, welcher Akteur in den bisher gespielten 17 von 32 Runden die meisten Ballkontakte hatte.

Der Ball "sein Freund"! Wie schon vor Jahren beim LASK ist Reinhold Ranftl auch bei Austria Wien ein Dauerbrenner, absolvierte in der Herbstsaison für die Veilchen alle 17 BL-Partien (1 Tor, 2 Assists) und steht derzeit bei gesamt 209 Einsätzen (22 Tore, 20 Assists) in Österreichs Fußball-Oberhaus.

Unter Top-4 gleich zwei Hartberger - unter Top-8 drei!

And the Winner is: Reinhold Ranftl von Austria Wien. Der 31-jährige Steirer und fleißige rechte Außenspieler hatte mit 1297 Ballaktionen die meisten. Der sechsfache ÖFB-A-Teamspieler der Veilchen ist folglich auch aufgrund seiner vielen Ballkontakte ein Punktelieferant bei Sky Sport„Ankick“, wo der Feldbacher mit 3.831 Punkte im Gesamtranking auf Platz 19 und bei den Mittelfeldspielern auf Platz 4 steht.

Eine Erfolgs-Aussagekraft hat auch, dass unter den Top-4 gleich zwei Abwehrspieler vom Überraschungs-Tabellenvierten TSV Egger Glas Hartberg auftauchen.

Die Rangliste der Spieler mit den meisten Ballkontakten

1. Reinhold Ranftl (FK Austria Wien): 1.297.

2. Paul Komposch (TSV Hartberg): 1.268.

3. Jonathan Scherzer (WAC): 1.214.

4. Manuel Pfeifer (TSV Hartberg): 1.213.

5. Nicolas Wimmer (Austria Klagenfurt): 1.197 - siehe auch HIER

Seine Rückkehr im Sommer zum LASK hat sich für ihn und die Linzer gelohnt: Andres Andrade. Der 24-jährige, 34-fache Nationalspieler Panamas ist eine feste Größe im Team von Cheftrainer Thomas Sageder, ob innen in der Vierer- oder Dreier-Abwehrkette.

Von Andrade über Bowat bis Querfeld

6. Andres Andrade (LASK): 1.167.

7. Ibane Bowat (TSV Hartberg): 1.164.

8. Leopold Querfeld (SK Rapid): 1.154.

