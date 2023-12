Bei der Austria Klagenfurt, stolzer Tabellenfünfter nach der Herbstrunde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24, werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Vor den Weihnachtstagen wurden gleich sechs Talente von Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel und Akademie-Leiter Robert Micheu mit Förderverträgen ausgestattet und erhalten damit ein vorweg genommenes Weihnachtsgeschenk. Damit unterstreichen die Verantwortlichen der Kärntner Violetten ihren Anspruch, möglichst vielen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Weg in den Profikader zu ebnen.

„Signal ist klar: Wer hart arbeitet, erhält die Möglichkeit, sich oben zu präsentieren“

Bevor sie sich in die Winterpause verabschiedeten, wurden die Mittelfeldspieler Jakob Oberguggenberger, Christopher Wölbl und Adem Mustafic, die Angreifer Julian Grauer und Dino Delic (alle 15) aus dem U16-Team sowie Tristan Schoppitsch (17, Mittelfeld) von den Amateuren für ihre positive Entwicklung in der Herbstsaison belohnt.

„In unserer mittel- und langfristigen Strategie ist es ein sehr wesentlicher Bestandteil, die Burschen aus unseren Reihen zu fördern und zu fordern. In diesem Bereich setzen wir verschiedene Maßnahmen um, die auch schon greifen. Das Signal ist klar: Wer hart arbeitet, erhält die Möglichkeit, sich oben zu präsentieren“, sagt Gorenzel.

„Dass sie Förderverträge erhalten haben, ist Auszeichnung und Verpflichtung"

Im Sommer hatten der Geschäftsführer Sport und Akademie-Leiter Micheu in Absprache mit den Trainern der U15, U16 und U18 einen Förderkader zusammengestellt, der sich unter Regie von Alexander Schmidt regelmäßig zu gemeinsamen Einheiten trifft.

„Aus diesem Kreis haben sich die sechs Spieler besonders empfohlen. Dass sie Förderverträge erhalten haben, ist zum einen als Auszeichnung, auf der anderen Seite aber auch als Verpflichtung anzusehen. Sie erhalten bei der Austria die Möglichkeit, sich für den Profibereich anzubieten. Wir werden die Burschen auf diesem Weg intensiv begleiten“, sagt Micheu.

Wie es laufen kann, haben drei Top-Talente der Waidmannsdorfer bereits in der aktuellen Saison erlebt: Jannik Robatsch (18) feierte Anfang November sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga, mittlerweile stehen drei Einsätze in der höchsten Klasse für ihn zu Buche. Matthias Dollinger (18) ist ein fester Bestandteil im Trainingsbetrieb von Peter Pacult und gehörte zuletzt gegen Austria Wien (2:2) erstmals dem Matchkader an. Bego Kujrakovic (17) wurde von einer schweren Knieverletzung ausgebremst.

Violette setzen auf den Nachwuchs: Förderverträge für sechs Talente 😈👍🏼



Den ganzen Text lest ihr jetzt auf unserer Homepage: https://t.co/CwQQQPV1zW#ska #forzaviola pic.twitter.com/btXFJInJ6P — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) December 21, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und SKA/Marco Walter