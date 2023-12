Zugegeben...beim erfolgsverwöhnten FC Red Bull Salzburg lief in der Herbstsaison nicht alles rund. Erstmals in den vergangenen fünf Jahren beendet Österreichs Serienmeister die Champions League-Gruppenphase als Tabellenletzter und überwintert mal nicht international. In der ADMIRAL Bundesliga ist Vizemeister SK Sturm Graz den Roten Bullen hautnah auf den Fersen, liegt nach 17 Runden nur zwei Punkte hinter den Mozartstädtern. Die allerdings dennoch von Platz 1 grüßen und auch vom Verletzungspech verfolgt wurden, wobei andere Spieler zu großen Gewinnern wurden. Wie Amar Dedić, der Begehrlichkeiten weckt.

Höhenflug eines talentierten Roten Bullen und Objekt der Begierde bei diversen, namhafen europäischen Klubs: Der 21-jährige Amar Dedić.

Würdiger Kapitän-Vertreter von Andreas Ulmer

Neben ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager (siehe auch HIER), der im Sommer vom LASK in seine Heimatstadt Salzburg zurückkehrte, zählt der 21-jährige Bosnier zu den großen Gewinnern der Roten Bullen in der Herbstsaison und machte einen großen Sprung. In Abwesenheit von Andreas Ulmer führte der offensivstarke Rechtsverteidiger Österreichs Fußball-Flaggschiff auch wiederholt als Kapitän an.

Der 12-fache bosnische Nationalspieler zählt definitiv zu den Leistungsträgern im Team von Cheftrainer Gerhard Struber. Was wiederum über die Salzach und Österreich hinaus Begehrlichkeiten weckt. So scouten laut der englischen "Sun" die Premier League-Klubs FC Chelsea (aktuell "nur" Tabellenzehnter) als auch Newcastle United (Tabellensechster) das in Zell am See geborene Talent.

Gleicher Spielerberater wie Ex-Rapidler Joelinton

Die "Magpies" haben zudem gute Kontakte, hat Amar Dedic doch den selben Berater wie Newcastle-Stürmer und Ex-Rapidler Joelinton.

Auch internationale "Schwergewichte" wie der FC Barcelona, Arsenal London und Inter Mailand hätten laut dem britischen Medium Amar Dedić auf dem Radar. Das "Objekt der Begierde" kam 2015 aus der SK Sturm-Jugend in die AKA Salzburg, schaffte dann über RB Salzburg-Kooperationspartner FC Liefering den Sprung in den Bundesliga-Kader der Roten Bullen. In der Saison 2021/2022 wurde der torgefährliche Verteidiger (3 BL-Saisontore und Assists) zum Liga-Konkurrenten WAC verliehen und machte nach seiner Rückkehr einen großen Sprung. Sein Vertrag läuft bis Juni 2027 und wurde erst heuer im Jänner verlängert, sein aktueller Marktwert wird auf 20 Mio. Euro taxiert (Quelle: Transfermarkt.at)

Bereits heuer im Sommer bekundete José Mourinho sein Interesse und gab es von Serie A-Klub AS Roma dem Vernehmen nach auch ein konkretes Angebot von 24,8 Mio. Euro, was RB Salzburg ablehnte.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty