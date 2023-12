Am Freitag, den 2. Februar, eröffnen sie mit dem Auftakt-Match im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale in Linz (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) aus österreichischer Sicht das Pflichtspieljahr 2024, sind der FC Red Bull Salzburg und der LASK Gegner. Ebenso an gleicher Wirkungsstätte in der finalen 22. Runde im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag, den 17. März. Heute halten beide Herbst-Eurofihgter in der "Causa Super League" zusammen. Nachdem das Urteil des EuGH hohe Wellen geschlagen hat, gehen Rote Bullen und Athletiker in ihrer Stellungnahme im Gleichschritt.

Auf dem Spielfeld erbitterte Gegner und hoch hinaus wollend, in der "Causa Super League" vereint: FC Red Bull Salzburg und der LASK.

"...die wir als Klub in keiner Weise befürworten"

Wie beide Klubs öffentlich bekanntgeben, wollen sie weiter als Teil der European Club Association (ECA) mit der UEFA und FIFA kooperieren.

Die Salzburger stellen dabei klar: „Wir sehen in diesem Urteil des europäischen Gerichtshofs aktuell lediglich eine Legitimierung, jedoch keine zwangsläufige Einführung der Super League, die wir als Klub in keiner Weise befürworten.“

Das Statement vom FC Red Bull Salzburg:

𝗡𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗺 𝗨𝗿𝘁𝗲𝗶𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽ä𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗚𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝘀𝗵𝗼𝗳𝘀 𝘇𝘂𝗺 𝗧𝗵𝗲𝗺𝗮 „𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲“ 𝗯𝗲𝘇𝗶𝗲𝗵𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗖 𝗥𝗲𝗱 𝗕𝘂𝗹𝗹 𝗦𝗮𝗹𝘇𝗯𝘂𝗿𝗴 𝘄𝗶𝗲 𝗳𝗼𝗹𝗴𝘁 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗻𝗴:



Der FC Red Bull Salzburg bekräftigt die Position, dass… pic.twitter.com/RaTHGHeRrU — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 21, 2023

"Wir möchten klarstellen, dass dies keineswegs das Super-League-Projekt befürwortet oder gutheißt"

Der LASK "hat das heutige Urteil durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Bezug auf die sogenannte Super League zur Kenntnis genommen. Wir möchten klarstellen, dass dies keineswegs das Super-League-Projekt befürwortet oder gutheißt.“

Das Statement vom LASK:

Klub-Statement zum Urteil des EuGH in Bezug auf das Super-League-Projekt: https://t.co/3dJKO1X1w4 pic.twitter.com/zFrKY6a2nD — LASK (@LASK_Official) December 21, 2023

