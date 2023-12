Neun Teams der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich über eine Finanzspritze von kumuliert 6,447 Millionen Euro freuen, wie sportsbusiness.at berichtet. Das Geld stammt aus den Solidaritätszahlungen der UEFA und kommt jenen Mannschaften zugute, die in der Vorsaison in keiner Gruppenphase eines internationalen Bewerbs aufgespielt haben. Damit entfallen jeweils rund 650.000 Euro auf die betroffenen Klubs.

Neun Teams profitieren - "Eurofighter"-Trio geht "leer aus"

Mit dem FC Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League, dem SK Sturm Graz in der UEFA Europa League und Austria Wien in der UEFA Europa Conference League waren in der Vorsaison drei Teams des österreichischen Fußball-Oberhauses auf internationalem Parkett vertreten. Demzufolge "stauben" jene neun Vertreter ihren Anteil an den Ausschüttungen ab, die in eben keinem dieser Bewerbe mitgemischt haben.

Insgesamt seien laut Bericht der UEFA über 177 Millionen Euro an Solidaritätszahlungen geflossen, was vier Prozent der erwirtschafteten Gewinne entspräche. Diese Summe soll ab der kommenden Spielzeit auf rund 308 Mio. Euro, respektive sieben Prozent erhöht werden. In welchem Ausmaß die österreichischen Teams davon profitieren, hängt davon ab, ob es einem Team gelingt, sich für die Gruppenphase der Königsklasse zu qualifizieren (Österreich verfügt im Folgejahr noch über einen CL-Fixplatz, ehe uns dieser 2025/26 abhandenkommt - wir berichteten).

