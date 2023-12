Nach dem Ranking der abgelaufenen Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga über die Torhüter mit der Top-Quote von abgewehrten Torschüssen - siehe HIER - und den Spielern, die in den bisher gespielten 17 von 32 Runden die meisten Ballkontakte hatten - siehe HIER - ermittelte Sky Sport Austria in "Folge 3" der Serie jene "Bad Boys", respektive Akteure mit den meisten Fouls. Doch sehen Sie selbst...

Der "Turm" im gegnerischen Sechzehner, Atdhe Nuhiu, ist meist von zwei - wie hier gegen den SK Sturm - oder mehreren Gegenspielern umzingelt.

Zwei "Ü-30iger" und aus Welser Jugend stammend vorn

Dieses Ranking wird von Atdhe Nuhiu vom SCR Altach angeführt. Der 1,97 Meter-Mittelstürmer beging in Summe 41 Foulspiele, was sich jedoch - zu seiner Ehrenrettung - relativiert, da der Sturmtank aufgrund seiner ausgeprägten Physis von seinen Mitspielern mit hohen und langen Flugbällen immer wieder Zielspieler ist und daher mit diversen, intensiven Duellen konfrontiert ist.

Der mittlerweile 34-jährige Kosovorer sieht sich - wie er in Interview nach Spielende bei Sky schon betonte - auch durchaus von Schiedsrichtern benachteiligt. In seinen 14 Bundesliga-Einsätzen im Herbst sah der beidfüßige Angreifer eine gelb-rote Karte und drei gelbe Karten und erzielte ein Tor (in der Vorsaison waren es zum Vergleichszeitpunkt bereits acht Treffer).

Mit Atdhe Nuhiu (34) und Robert Žulj (31) liegen zwei Routiniers vorn die gemeinsam von 1999 - 2005 in der Jugend des FC Wels spielten.

Die Rangliste der Spieler mit den meisten Fouls:

1. Atdhe Nuhiu (SCR Altach): 41 (in 14 Einsätzen).

2. Robert Žulj (LASK): 33 (15 Einsätze).

3. Mohamed Bamba (WAC): 31 (15 Einsätze)

Der 28-jährige Deutsche Mike-Steven Bähre vom SCR Altach kassierte wie Luca Kronberger von der WSG Tirol mit sieben gelben Karten die meisten aller Spieler in der Herbstsaison.

Von Kerschbaum über Bähre bis Arweiler

4. Roman Kerschbaum (SK Rapid) und

Mike-Steven Bähre (SCR Altach): je 29 (je 16 Einsätze).

6. Jonas Arweiler (SK Austria Klagenfurt): 29 (14 Einsätze)

