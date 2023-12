Das ist nur wenigen beschert...: Während der SK Sturm als einziger ADMIRAL Bundesliga-Klub noch auf "drei Hochzeiten tanzt", kommt für Andreas Schicker sogar noch eine dazu! War der 1. Mai 2020 für den gebürtigen Obersteirer ein sportliches, berufliches Highlight, als er den Posten des Sportdirektors bei den "Schwoazn" übernahm und es sich seither kontinuierlich sehr positiv entwickelt, wird nun der 30. Dezember privat ein besonderes Datum für ihn. Da wird der 37-jährige, ehemalige Bundesliga-Profi seine Freundin Melanie heiraten!

Hat Grund zur Freude über den SK Sturm und sieht auch privat einem sehr freudigen Ereignis entgegen: Andreas Schicker.

Nach Geburt von Matteo nächster freudiger Anlass

Ein weiteres erfreuliches Ereignis gab es im Hause Schicker bereits im Juli letzten Jahres, als die Geburt von Matteo dem zukünftigen Ehepaar Elternfreuden bescherte. Die Trauung in einer Woche soll übrigens dem Vernehmen nach im kleinen Rahmen stattfinden.

Ehe Schicker dann mit dem neuen Jahr mit dem SK Sturm sportlich gesehen auf "drei Hochzeiten tanzt". Sowohl in der Meisterschaft, wo der Vizemeister nur zwei Punkte hinter Liga-Leader FC Red Bull Salzburg liegt, als auch im Uniqa-ÖFB-Cup, wo es für den amtierenden Cupsieger im Viertelfinale gegen Austria Wien geht (Freitag, 2. Februar, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), und in der UEFA-Conference League (15./22.02., Playoff-Zwischenrunde vs. Slovan Bratislava) warten große Herausforderungen. In die Frühjahrsvorbereitung starten die Steirer am 5. Jänner 2024 in Messendorf.

Bis dahin wird Andreas Schicker bestimmt längst wieder an seinem Arbeitsplatz sein. Zumal in der Winter-Transferperiode wohl auch noch personell was passieren wird und es vor allem gilt, für den Langzeitverletzten Torhüter Kjell Scherpen - wir berichteten - einen adäquaten Ersatz zu finden.

