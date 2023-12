Der SK Sturm Graz, aktuell Tabellenzweiter in der ADMIRAL Bundesliga und in Schlagdistanz zu Liga-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg befindlich, ist neuerlich auf Tormannsuche auf Basis einer Leihe... Leihgeschäft Nummer eins wurde mit dem aktuellen Premier League-Leader Arsenal London vereinbart, Nummer zwei mit dem derzeit Achten der englischen Beletage, Brighton & Hove Albion, und Nummer drei...? Zeitnah soll in Graz-Liebenau ein temporärer "Vertreter" vom Langzeitverletzten Kjell Scherpen (Kreuzbandriss) "eingeflogen" kommen für die Steirer, die im Frühjahr auf "drei Hochzeiten" tanzen werden...

Will mit dem SK Sturm Graz in der kommenden Saison womöglich nochmal "hoch hinaus", so die Leihe erfolgreich verlängert wird: Der 2,06-Meter-lange Kjell Scherpen, der trotz Kreuzbandrisses einen tadellosen Herbst abspulte und dessen Operation in England erfolgreich verlaufen ist.

Arsenal London, Brighton & Hove Albion, und jetzt...?

Seitdem mit Jörg Siebenhandl, der nach der Saison 2021/22 bei den "Blackies" "aussortiert" wurde und sich auf der Linzer Gugl dem dort beheimateten LASK anschloss, damit eine jahrelange "Nummer 1" zwischen den Pfosten abhandenkam, operiert man in der Murmetropole beim amtierenden Vizemeister stets mit Schlussmännern, die per Leihe den Weg in die Uhrturm-Stadt einschlagen.

Nach Arthur Okonkwo, den es im Vorjahr vom englischen Premier League-Klub und nunmehrigen Tabellenführer Arsenal London in die "Grüne Mark" verschlug und der heuer für den AFC Wrexham in der "League Two" aufläuft, und dem nun aufgrund eines Kreuzbandrisses ausfallenden Kjell Scherpen (siehe hier), steht Sportchef Andreas Schicker vor dem Eintüten eines dritten Leihvertrages en suite.

Wer tanzt mit dem SK Sturm im Frühjahr auf nationalem und internationalem Parkett?

Während mit dem 23-jährigen, niederländischen, von Brighton & Hove Albion gekommene "Jung-Papa" noch vor dem Jahreswechsel eine Verlängerung des Leihgeschäftes um ein weiteres Jahr dingfest gemacht werden soll, stehen die "Sterne gut", auch bald einen zwischenzeitlichen Nachfolger für den baumlangen, 2,06-Meter-langen "Riesen" gefunden zu haben.

Immerhin tanzt der SK Sturm Graz im Frühjahr ja gleich auf "drei Hochzeiten", vermochte man neben dem Verweilen auf Zwischenrang zwei in der ADMIRAL Bundesliga (nur zwei Punkte hinter Liga-Leader und Serienmeister FC Red Bull Salzburg) auch im UNIQA ÖFB-Cup den Einzug ins Viertelfinale (Freitag, 2. Feburar 2024, gegen Austria Wien, Ligaportal-LIVETICKER) klarzumachen, durfte "on top" das erstmalige Überwintern in "europäischen Gewässern" seit 23 Jahren zelebriert werden (in der UEFA Europa Conference League).

Jedenfalls strebt man in Graz Liebenau an, bis zum Trainingsstart am 5. Jänner eine "Übergangslösung" gefunden zu haben... Ein drittes Leihgeschäft in Folge also - wohl mit einer weiteren "Kraft", die von außerhalb der Landesgrenzen den Weg in die pittoreske Steiermark findet.

Wir blicken auf ganz spezielle Wochen und Monate zurück! ⚫️⚪️ #sturmgraz https://t.co/AYJ5b34YG5 — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 22, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty