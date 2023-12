Nach dem Ranking der abgelaufenen Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga über die Torhüter mit der Top-Quote von abgewehrten Torschüssen - siehe HIER - und den Spielern, die in den bisher gespielten 17 von 32 Runden die meisten Ballkontakte hatten - siehe HIER - sowie den Spielern mit den meisten Fouls hatte Sky Sport Austria in "Folge 4" der Serie die am meisten gefoulten Spieler im Fokus. Siehe nachfolgend.

Der dynamische WSG Tirol-Mittelfeldspieler Matthäus Taferner war - wie in der Vorsaison beim WAC - oft nur per Foulspiel zu stoppen.

Zwei "Ü-30iger" und aus Welser Jugend stammend vorn

Am meisten einzustecken hatte in der Herbstsaison Matthäus Taferner von der WSG Tirol. Der 22-jährige Klagenfurter, der heuer am 10. August von Liga-Konkurrent Wolfsberger AC zu den Wattenern wechselte, wurde von den Gegenspielern aufgrund seiner guten Technik und agilen Spielweise häufig nur mit unfairen Mitteln vom Ball getrennt. Insgesamt wurde der offensive Mittelfeldspieler im Herbst 42 Mal gefoult.

Die Rangliste der am meisten gefoulten Spieler:

1. Matthäus Taferner (WSG Tirol): 42 Mal (in 15 BL-Einsätzen)

2. Marco Grüll (SK Rapid): 32 Mal (16 BL-Einsätze).

3. Andreas Gruber (FK Austria Wien): 31 Mal (17 Einsätze)

Auch der 26-jährige Wiener und Aktivposten vom TSV Hartberg im offensiven Mittelfeld, Dominik Prokop, hatte einiges einzustecken in dieser Herbstsaison.

Mit Diakité auch ein defensiver Mittelfeldspieler dabei

4. Lukas Fadinger (SCR Altach): 30 Mal (17 Einsätze).

5. Dominik Prokop (TSV Hartberg): 29 Mal (16 Einsätze) und

Ousmane Diakite (TSV Hartberg): 29 (16 Einsätze)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL