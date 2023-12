Dass der FC Red Bull Salzburg ein ausgeprägtes Gespür für Rohdiamanten hat, ist hinlänglich bekannt. Viele Talente weltweit haben bereits im zarten Alter den Weg in die Mozartstadt gefunden und machten über die "Bullen-Schmiede" ihren weiteren Weg. Laut dem rumänischen Medium "Gazeta Sporturilor" hat der Serienmeister der ADMIRAL Bundesliga derzeit auch einen 16-jährigen Außenstürmer auf dem Radar: Yanis Pîrvu.

Stürmt der begabte Rumäne Yanis Pîrvu bald im Dress der Roten Bullen für die Salzburger bzw. Lieferinger?

Als 16-Jähriger acht Zweitliga-Einsätze in Rumänien

Der 2-fache U-17-Nationalspieler von Rumänien, am 2. April 2007 in Bukarest geboren, absolvierte in diesem Herbst acht Spiele (je ein Tor und Assist) bei Absteiger FC Arges in der 2. Liga seines Landes. Yanis Nikolas Christian Yanis Nikolas Christian Pîrvu - so sein vollständiger Name - ist Rechtsfuß und könnte - wie so viele blutjunge Talente zuvor - den Weg über RB Salzburg-Kooperationspartner FC Liefering finden.

Dem Vernehmen nach habe RB Salzburg beim FC Arges bereits angefragt.

Fotocredit: IMAGO/sport pictures-Razvan Pasarica