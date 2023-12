Bis Juni 2024 ist Keeper Kjell Scherpen von Brighton & Hove Albion an den SK Sturm Graz (Tabellenzweiter der ADMIRAL Bundesliga mit nur zwei Punkten Rückstand auf RB Salzburg), ausgeliehen. Wegen eines Kreuzbandrisses, den sich der 23-jährige Niederländer heuer im Spätsommer zuzog und weswegen er nun auch operiert wurde, wird zu den bisher wettbewerbsübergreifend 27 Pflichtpartien (neun Mal ohne Gegentor) im Frühjahr wohl kaum eine weitere hinzukommen. Während sein Stammverein aus der Premier League den 2,06 Meter großen Goalie einen Tag vor Heiligabend mit einer Vertragsverlängerung bescherte.

Mit seinem Stammverein Brighton and Hove Albion hat Kjell Scherpen schon mal seinen Kontrakt verlängert, auch ein gutes Zeichen für eine mögliche Prolongation seines Leihvertrages mit dem SK Sturm? Doch erst mal gilt es für den 23-jährige Schlussmann nach seiner OP wieder fit zu werden. Was Zeit braucht...!

Neuer Vertrag bis Juni 2027

Das vermeldeten "The Seagulls", der Klub aus dem südenglischen Brighton and Hove, der seit der Saison 2017/18 in der Premier League spielt und aktuell auf Rang 9 liegt, am Samstag. Der neue Kontrakt mit Kjell Scherpen läuft bis Juni 2027. Während Sturm Graz allzugern den Leihvertrag mit dem Torwart-Hünen über nächsten Sommer hinaus verlängern möchte.

We're pleased to announce that Kjell Scherpen has signed a new contract with the club until June 2027. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 23, 2023

Siehe auch:

SK Sturm Graz wird "Tormann-Frage" mit drittem Leihgeschäft in Folge beantworten

SK Sturm-Sportdirektor Schicker "tanzt auf vier Hochzeiten"

Fotocredit: RiPu-Sportfotos