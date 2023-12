Am heutigen Samstag, dem 23. Dezember, fand pünktlich vor dem Heiligen Abend in der Cashpoint Arena, der Heimstätte des ADMIRAL Bundesliga-Zehnten SC Cashpoint Rheindorf Altach, das bereits Tradition habende Weihnachtssingen statt. Man bot dem Ländle-Chor Voices of Xiberg (VoX), den kleinen Sängern der 3c der Volksschule Altach sowie dem Kinderchor Tonart Altach im "Schnabelholz" die Bühne, ihr Gesangstalent zu entfalten. Bereits im Vorfeld waren über 2.500 Tickets für die mittlerweile dritte Ausgabe des Events vergriffen.

Nachhaltigkeitsgedanke & Spendenaktion im Fokus

Jede/r Besucher/in erhielt gleich hinter dem Eingang eine Kerze und ein Liederbuch, damit textsicher mitgesungen werden konnte. Für die passende Verpflegung wurde der Jahreszeit entsprechend natürlich auch gesorgt, gab es zusätzlich zum sonstigen Stadionangebot nämlich auch Raclette und Glühwein. Nach dem Singen bot sich den Besucher/innen die Möglichkeit, ihre Kerzen in den speziellen Tonnen zu entsorgen, sodass das übrige Kerzenwachs im Anschluss wiederverwertet und zu neuen Kerzen geformt werden kann.

Die Altacher Fanclubs hatten sich für das weihnachtliche Event dieses Jahr ein ganz besonderes Ziel gesetzt. Sie nutzten die Veranstaltung für eine Sammelaktion für den guten Zweck. Es wurden Spenden für den 19-jährigen Marin aus Bludenz gesammelt. Gemeinsam strebte man danach, Marin, Sohn von SCRA-"Special Needs Trainer" Slobodan Priselac, zu unterstützen und der Familie bei den kostspieligen Umbauarbeiten für ein barrierefreies Zuhause finanziell ein wenig unter die Arme zu greifen.

Fotocredit: SCR Altach