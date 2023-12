Man hatte ihn in der Vergangenheit bereits mit namhaften europäischen Klubs in Verbindung gebracht, nun bemüht sich mit dem AC Florenz wohl auch ein Top-Klub aus Italien um die Dienste des 25-jährigen SK Rapid-Flügelspielers Marco Grüll. Für den ADMIRAL Bundesliga-Sechsten wäre die Winter-Transferperiode mit Start am 1. Januar die ultimativ letzte Möglichkeit, um mit dem Salzburger Geld zu verdienen, zumal der Kontrakt in Hütteldorf zum Saisonende ausläuft.

Stets "per Du" mit dem Spielgerät: Marco Grüll, hier im Duell mit SK Austria Klagenfurt-Akteur Kosmas Gkezos. Zwölf Saisontreffer sowie einige Scorerpunkte als Assistgeber kommen nicht von ungefähr und bleiben auch Klubs aus den europäischen Top-Ligen nicht verborgen.



Mögliches Interesse aus Deutschland - Sprung auf den "Stiefel"?

Immer wieder hat man im Wiener Westen - strich dies auch Sportchef Markus Katzer heraus - betont, sich um eine Vertragsverlängerung zu bemühen, doch stehen die Zeichen bei Marco Grüll nun (abermals) auf Abschied ins Ausland. Bei einem geschätzten Marktwert von rund drei Millionen Euro (laut transfermarkt.at) und der kurzen Laufzeit des bestehenden Vertrages könnte der technischen beschlagene Außenbahnspieler, der heuer wettbewerbsübergreifend bei zwölf Saisontreffern hält und seinen "Instinkt" im Offensivspiel im Herbstdurchgang mehrmals eindrucksvoll unter Beweis zu stellen vermochte, zu einem lukrativen "Sonderpreis" für den Rangfünften der Serie A zu haben sein... Ein weiterer rot-weiß-roter "Exportschlager" womöglich?

Mit dem SV Werder Bremen und dem 1. FSV Mainz 05 hatten unlängst auch schon zwei Teams aus der Deutschen Bundesliga leise in Hütteldorf "angeklopft", liebäugeln womöglich aber mit einem Engagement nach Ende der Saison 2023/24, um sich den Aktivposten ablösefrei "unter den Nagel zu reißen".

"Tapetenwechsel" von Grün-Weiß zu Violett?

Bereits im direkten Playoff-Duell für die Qualifikation zur UEFA Europa Conference League, in welchem der österreichische Rekordmeister gegen den Renommierclub "Fiorentina" knapp "den Kürzeren" zog, hatte sich Cheftrainer Vincenzo Italiano imponiert von der Spielweise des gebürtigen Pongauers gezeigt.

Jedenfalls könnten die Italiener eine "helfende Hand" in der Offensive gut gebrachen, wartet zur Einkehr ins neue Kalenderjahr ein rappelvoller Terminkalender für die Florenzer "Veilchen", tanzt man mit Liga-Betrieb, Cup und "Supercoppa" gleich auf "drei Hochzeiten".

Fotocredit: Josef Parak