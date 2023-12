Fisnik Asllani verstärkte den ADMIRAL Bundesliga-Achten FK Austria Wien im Sommer, war auf Leihbasis vom deutschen Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim gekommen und avancierte mit Fortdauer des Herbstes zu einem Leistungsträger im Team von Michael Wimmer. Auf Nationalteam-Ebene streift er sich fortan das Trikot des Kosovo über.

Fisnik Asllani, hier im Duell mit Felix Strauss vom SC Cashpoint Rheindorf Altach, zeigt stets eine "gute Figur" im Trikot der Wiener Austria und strebt nun nach ähnlichen Darbietungen auch im "Gewand" seines "neuen" Nationalteams.

Von der U17 des Kosovo zur U20 des DFB und nun ins A-Nationalteam

Das deutsch-kosovarische Sturmtalent startete seine fußballerische Laufbahn in Berlin beim BFC Dynamo und kam hernach über Union Berlin 2020 als Hoffnungsträger für die Zukunft zum Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim. Beim deutschen Bundesligisten kam er jedoch nur zu zehn Einsätzen und harrte oftmals in der Reservistenrolle aus, weshalb es ihn im Sommer dieses Jahres per Leihe nach Wien Favoriten an den Verteilerkreis verschlug und er seither drei Torerfolge zelebrieren durfte (in insgesamt 674 Einsatzminuten).

Der technisch beschlagene Offensivspieler war bereits in der U17 für das Nationalteam des Kosovo aufgelaufen, um sich später doch für den DFB zu entscheiden, wo er im März in der U20 zu seinem letzten Auftritt kam. Nun wiederum die "Rückkehr", wurde der 22-Jährige als Akteur des A-Nationalteams für den Fußballverband des Kosovo präsentiert.

🇽🇰 OFFICIEL : Fisnik Asllani sera un joueur du Kosovo.



L’attaquant d’Hoffenheim actuellement en prêt à l’Austria Vienne, a officialisé son choix de représenter le Kosovo. https://t.co/3CyQ5H8MLK pic.twitter.com/rDQIth1LZy — Football Kosovar 🇽🇰 (@FootballKosovar) December 25, 2023

Fotocredit: GEPA-Admiral