Im 7. Teil seines Rückblicks auf die Herbstspielzeit der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga richtete Sky Sport Austria den Fokus auf jene Spieler, die in den bisherigen 17 von 32 Runden die meisten Bälle bzw. Pässe abgefangen haben.

Auch Top-Torjäger Karim Konaté, einer aus dem Führungs-Quartett der Torschützenliste der Herbstsaison, kam an Andrés Andrade nicht vorbei. Im Spiel bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg wuchsen der Athletiker-Abwehrakteur und Mitspieler am 21. Oktober ohnehin über sich hinaus beim 1:0-Coup in der Mozartstadt. Lediglich ein Torerfolg und Assist blieb dem Nationalspieler aus Panama in den 17 Runden verwehrt, doch der 25-Jährige hat ja auch andere Kernkompetenzen...

Andrés Andrade antizipierte am besten

Bester „Abfangjäger“ der Bundesliga im vergangenen Herbst war Athletiker-Abwehrspieler Andrés Andrade. Der 34-fache Nationalspieler von Panama fing als zentraler Innenverteidiger des Tabellendritten LASK insgesamt 43 Pässe des Gegners ab. Auch bei Ankick wusste der 25-jährige Sommer-Rückkehrer der Linzer mit einem Score von 3.744 Punkten im Gesamtranking des Sky Sport Player Index zu überzeugen.

Die Top-"Abfangjäger" der Liga - zwei LASKler auf "Stockerlplätzen"

1. Andrés Andrade (LASK): 43 abgefangene Bälle (16 BL-Spiele)

2. Johannes Handl (FK Austria Wien): 40 abgefangene Bälle (14 BL-Spiele)

Philipp Ziereis (LASK): 40 abgefangene Bälle (16 BL-Spiel)

Einer der Aufsteiger in der Herbstsaison: Innenverteidiger Paul-Friedrich Koller, hier im Duell mit Marco Grüll (SK Rapid). Der 21-jährige Steirer kam im Sommer von ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister GAK 1902 zum SCR Altach und etablierte sich bei den Vorarlbergern und der ADMIRAL Bundesliga auf Anhieb, bewies dabei auch Torgefahr (2 Treffer).

Marco Krainz als einziger Mittelfeldspieler und Abwehrakteur-Abfangjägern

4. Paul-Friedrich Koller (SCR Altach): 38 abgefangene Bälle (16 BL-Spiele) und

Marco Krainz (Blau-Weiß Linz): 38 abgefangene Bälle (17 BL-Spiele.).

