Über 800.000 (!) ZuschauerInnen pilgerten in den 102 ADMIRAL Bundesliga-Partien im Herbst insgesamt in die Stadien (im Schnitt damit etwa 8.000 pro Spiel). Das größte Plus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete dabei mit Respektabend der LASK im neuen Schmuckkasten auf der Gugl (über 43 (!) Prozent mehr), gefolgt vom RZ Pellets WAC (rund 25 Prozent Zuwachs). Das kräftigste Minus entfällt auf die WSG Tirol (fast 17 Prozent weniger). Und in welche Spielstätte kamen im Schnitt die meisten Fußball-Enthusiasten? Siehe nachfolgend: das Ranking.

Im Wiener Westen steppte in allen neun Heimspielen im Herbst der Bär, verbuchen die Hütteldorfer zum aktuellen Zeitpunkt trotz sportlicher Turbulenzen den höchsten Zuschauerschnitt in der ADMIRAL Bundesliga.

SK Rapid vorne weg, SK Sturm Graz "Abo-Zweiter", Schlusslicht WSG Tirol

In den neun Herbst-Spielen vor heimischer Kulisse vermochte Rekordmeister SK Rapid nur zehn Punkte zu lancieren, durfte dabei jedoch ligaweit über den höchsten Zuschauerschnitt jubeln. Gefolgt vom SK Sturm Graz, der sich ja weiter auf "Herbergsuche" befindet und sowohl im Publikumsranking als auch auf sportlicher Ebene Rang zwei bekleidet. Die Wiener Austria schiebt sich knapp vor dem LASK aufs "Treppchen", wiederum die Linzer werden von "Winterkönig" und Serienmeister FC Red Bull Salzburg gefolgt. Das Schlusslicht in dieser Statistik kommt aus dem "Heiligen Land".

# Mannschaft Gesamt Spiele Schnitt 1 SK Rapid 160.889 9 17.876 2 Sturm Graz 132.785 9 14.753 3 Austria Wien 99.037 8 12.379 4 LASK 98.482 8 12.310 5 RB Salzburg 91.374 8 11.421 6 SCR Altach 45.642 8 5.705 7 BW Linz 43.944 9 4.882 8 Klagenfurt 38.356 9 4.261 9 Lustenau 36.046 9 4.005 10 Wolfsberg 30.204 8 3.775 11 Hartberg 24.576 9 2.730 12 Tirol 16.231 8 2.028



Alle Durchschnittswerte wurden abgerundet.

