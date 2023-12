In der Herbstspielzeit der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga stachen einige Akteure heraus. In der beliebten Ranking-Serie von Sky Sport Austria die Spieler ragte in der Kategorie "Spieler mit den meisten Flanken" einer heraus, den nach gespielten 17 von 32 Runden womöglich nur wenige auf dem "Thron" erwartet haben. Doch sehen Sie selbst...

Kam im Sommer vom ADMIRAL 2. Ligisten FC Flyeralarm Admira aus der Südstadt ins Ländle: Leonardo Lukacevic (r.). Der auf Anhieb beim SCR Altach zum Stammspieler avancierte, allerdings noch Optimierungsbedarf hat. Denn 91 Flanken waren absoluter Bestwert in der Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga, allerdings steht beim 24-jährigen nur ein Assist zu Buche.

Gleich zwei Altacher Außenspieler unter Top-3

Die meisten Flanken kamen vom offensivfreudigen Linksverteidiger Leonardo Lukacevic vom SCR Altach. Mit 91 Flanken erzielte der 24-jährige, gebürtige Salzburger den Ligabestwert aller Akteure. Mit deutlichem Abstand dahinter folgen der rechte Außenspieler Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) und mit Christian Gebauer ein weiterer Altacher.

Dass gleich zwei Akteure von den Rheindorfern auf den "Stockerlplätzen" sind, überrascht oberflächlich betrachtet, hat bei genauem Hinsehen jedoch durchaus seine Logik. Denn: Es ist dem Spielsystem und der Taktik der Standfest-Mannschaft geschuldet.

Grund: Mit Atdhe Nuhiu wartetet auf den linken und rechten Altacher Außenspieler ein Zielstürmer im Angriffszentrum schließlich einen geeigneten Zielspieler im Zentrum.

Während Reinhold Ranftl unter den Top-3 allgemein zu erwarten war, ist der 31-jährige Steirer und Dauerbrenner bereits von früher bei seiner LASK-Zeit als unermüdlicher Flanken- und Dauerläufer über die rechte Außenbahn bekannt.

...und ewig flankt der Reini Ranftl

1. Leonardo Lukacevic (SCR Altach): 91 Flanken (16 BL-Einsätze)

2. Reinhold Ranftl (Austria Wien): 69 Flanken (17 BL-Einsätze)

3. Christian Gebauer (SCR Altach): 66 Flanken (17 BL-Einsätze)

Jonas Auer ist der Flankenspezialist des SK Rapid und schaltet sich als linker Außenverteidiger stets in die Offensive ein, um mit seinen Flanken vor allem Zielstürmer Guido Burgstaller "zu füttern".

Von Auer über Pirkl bis Schnegg

4. Jonas Auer (SK Rapid): 58 Flanken (15 BL-Einsätze).

5. Simon Pirkl (FC Blau-Weiß Linz): 54 Flanken (16 BL-Einsätze)

6. David Schnegg (SK Sturm Graz): 44 Flanken(14 BL-Einsätze).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und FC Red Bull Salzburg via Getty