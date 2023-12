Feierstimmung bzw. Vorfreude beim SK Sturm Graz, wenn auch eher privater bzw. persönlicher Natur. Zum einen will Sportdirektor Andreas Schicker seiner Lebensgefährtin Melanie übermorgen am Samstag, den 30. Dezember, das "Ja-Wort" geben, läuten die Hochzeitsglochken - wir berichteten - zum anderen sieht Abwehrchef Gregory Wüthrich erstmals Vaterfreuden entgegen.

Geburt im April 2024 erwartet

Der seit 4. Dezember 29-jährige Schweizer, seit 7. August 2020 beim SK Sturm und für die "Schwoazn" seither wettbewerbsübergreifend 130 Pflichtpartien absolvierend (9 Tore, 6 Assists) erwartet mit seiner Verlobten Felicia im kommenden April das erste gemeinsame Kind.

Über ihren Instagram-Kanal publizieren Gregory Wüthrich & Felicia: "2023 war ein spezielles Jahr für und wir können 2024 nicht mehr erwarten", lassen die beiden über die Sozialen Medien wissen.

Auf den geposteten Fotos ist Felicias Babybauch zu sehen. Und die ersten Postings mit Glückwünschen ließen nicht lange auf sich warten.

Hochzeitstermin noch offen

Warten lässt dagegen wohl noch der Hochzeitstermin, nachdem sich Gregory & Felicia heuer im Sommer auf Ibiza verlobt hatten. Gregory Wüthrich auf der vereinseigenen Homepage: "Die Hochzeit ist noch nicht geplant, wir sind jetzt verlobt, das Kind ist unterwegs und da geht sich die Hochzeit zeitlich nicht aus. Wir wollen uns da nicht stressen und deshalb gibt es da noch keinen fixen Termin."

Fußballerisch fehlte der Leistungsträger in den letzten Wochen vor der Winterpause dem SK Sturm in der ADMIRAL Bundesliga und Europa League verletzungsbedingt. Der 1,92 Meter große Innenverteidiger laboriert an einer Knie-Verletzung, soll dem Vernehmen nach ab Mitte Jänner aber wieder ins Training einsteigen.

Trainingsauftakt für das Team von Cheftrainer Christian Ilzer ist am Freitag, den 5. Jänner 2024 - siehe auch HIER.

