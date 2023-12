Der SK Sturm Graz, aktuell Zweiter in der ADMIRAL Bundesliga und bei nur zwei Zählern Rückstand auf Serienmeister FC Red Bull Salzburg auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze befindlich, erlebte im Kalenderjahr 2023 wie sein Geschäftsführer Sport Andreas Schicker buchstäblich eine "HOCH-Zeit". Läuten beim Sportchef dieser Tage privat die Hochzeitsglocken (siehe HIER), tanzt der amtierende Vizemeister und Cup-Champion sportlicher Natur gleich auf drei "Hochzeiten" (mit Ligabetrieb, ÖFB-Cup und UEFA Europa Conference League). Der 37-jährige Obersteirer über etwaige Kaderänderungen, was ihn "fuchsteufelswild" macht und vieles mehr... Siehe nachfolgend.

"...wir sind noch nicht am Ende."

Im Interview auf der vereinseigenen Homepage erschließt sich der 37-Jährige den erfolgreichen Weg der "Blackies" wie folgt: "Weil wir unseren Plan durchziehen, seit dreieinhalb Jahren konsequent unseren Weg gehen und in den Schlüsselpositionen wie Trainerteam, Geschäftsführung und auch Mannschaft gemeinsam und kontinuierlich agieren. Und auch, weil stets der Mut zur Veränderung da ist."

Obendrein streicht der ehemalige Bundesliga-Profi einmal mehr das hervorragende Teamwork mit Cheftrainer Christian Ilzer heraus: "Wir sind jetzt das vierte Jahr beisammen, das ist im Profifußball schon fast außergewöhnlich. Man muss bedenken, Christian Ilzer ist nach Thomas Silberberger derzeit der längstdienende Trainer in der Bundesliga. Dennoch hoffe ich, dass wir noch lange bei Sturm zusammenarbeiten, denn wir sind noch nicht am Ende. Und: Chris Ilzer ist der beste Trainer, den Sturm derzeit haben kann."

"...macht mich fuchsteufelswild."

Kein Blatt vor den Mund nimmt sich der gebürtige Obersteirer beim "essenziellen" Thema Nachwuchs- und Damenarbeit im Hinblick auf die finanzielle Unterstützung der "Sportstadt Graz", zumal das eigene Trainingszentrum aus allen Nähten platzt: "Dass der Stadt Graz die Unterstützung der Jugend und der Damen keinen Euro wert ist, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und macht mich fuchsteufelswild. Dass die Stadt kein Geld für die Jugend und Damen übrig hat, macht mich sehr nachdenklich."

Titelgewinn wäre "i-Tüpfelchen", Personalrochaden "nicht auszuschließen"

Auf die Frage, ob ein personeller Aderlass über den Winter zu erwarten sei, reagiert Andreas Schicker gelassen: "Das ist nach heutigem Stand nicht auszuschließen, das gehört einfach zum Geschäft. Unser Ziel ist es aber, mit dem Stamm in die Frühjahrssaison zu gehen. Möglich ist, dass wir Spieler, die zu wenig Spielpraxis bekommen, verleihen." Als Kandidaten hierfür würden sich wohl Akteure wie Niklas Geyrhofer oder Vesel Demaku anbieten.

Nicht zuletzt wurde auch wieder in die "Glaskugel" gespäht und die Frage beleuchtet, wo denn der sportliche "Fädenzieher" die Steirer zum Saisonende sieht, respektive welches "Wunschszenario" in Sachen Erfolgserlebnisse er sich erhofft: "Ein Titel wäre natürlich wieder die Krönung. Wichtiger ist mir aber, dass wir, wie erwähnt, einen weiteren Schritt nach vorne machen und die Meisterschaft so lange wie möglich spannend machen. Man darf nicht vergessen, dass Salzburg ganz andere Möglichkeiten hat als wir."

Unser Geschäftsführer Sport blickt auf ein unglaublich ereignisreiches und tolles Jahr in schwarz-weiß zurück! #sturmgraz https://t.co/4ktquaC2N9 — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 28, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und RiPu-Sportfotos