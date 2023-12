Schock für Österreichs Fußball-Fans, die sich kurz vor dem Jahreswechsel um Toni Polster sorgen. Allen voran sein langjähriger Klub FK Austria Wien (siehe auch Socialmedia-Beitrag nachfolgend), die er 1984-1986 drei Mal in Folge zur österreichischen Meisterschaft schoß und von 1982-1987 in 145 Spielen stolze 119 Torer erzielte. Der mittlerweile 59-jährige ÖFB-A-Team-Rekordtorjäger und amtierende Trainer von Ost-Regionalligist SC Wiener Viktoria wurde nach einem Magen-Durchbruch am Donnerstag in einem Wiener Krankenhaus notoperiert - wir berichteten.

Statt Pressekonferenz Not-OP im Krankenhaus

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung (Online-Ausgabe) war Toni Polster am Donnerstag in das Wiener Krankenhaus eingeliefert und nach einer Not-OP auf die Intensivstation gebracht worden.

Der ehemalige Deutschland- und Spanien-Legionär ist mit 44 Länderspiel-Toren Rekordtorschütze der österreichischen Nationalmannschaft. Seine 95 Länderspiele wurden bisher nur von Marko Arnautovic, David Alaba, Andreas Herzog und Aleksandar Dragovic übertroffen. Als Trainer coacht der Wiener seit 2011 unterbrochen (von einem kurzen Engagement beim FC Flyeralarm Admira abgesehen) die Wiener Viktoria, Regionalliga Ost. Den Donnerstag hatte Toni Polster anders geplant. Und zwar mit einer Pressekonferenz im Zuge seines Disputs mit dem ÖFB wegen dreier nicht anerkannter Länderspiele sowie Tore. Er sagte den Termin in den Räumlichkeiten seines Vereins Wiener Viktoria kurzfristig erkrankt ab. Hüft-Operation im November Erst im November hatte sich der 59-Jährige in einer Wiener Privatklinik einer Hüft-OP unterzogen. Ligaportal, wofür Toni Polster wiederholt als geschätzter Experte fungierte und stets offen zur Verfügung stand, wünscht Toni Polster gute Genesung!

Gute, schnelle und vor allem vollständige Genesung, Toni!

Die Austria-Familie denkt an dich. Jetzt mehr denn je. 💜#faklive



📸 @MrShaked pic.twitter.com/DoaH0it34Q — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) December 28, 2023

