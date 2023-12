17 von 32 Runden in der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga sind gespielt. In seinen diversen Herbstsaison-Rückblick-Rankings beleuchtet Sky Sport Austria heute jene Spieler, die mit den meisten Aktionen im gegnerischen 16-er aufgefallen sind. Und diesmal ist ein Angreifer von Serienmeister FC Red Bull Salzburg an der Spitze...

Ist mit acht Bundesliga-Saisontoren bester Torschütze von "Wintermeister" FC Red Bull Salzburg und hat auch gute Chancen auf die Torjägerkrone: Karim Konaté.

Zwei Ivorer vorn, gefolgt von zwei Rapidlern

Die meisten Aktionen im gegnerischen Strafraum hatte in der Herbstsaison Karim Konaté vom FC Red Bull Salzburg mit 92.

Da die Ballaktionen auch beim Sky Sport Austria Fußballmanager „Ankick“ posivtiv bewertet werden, ist der 19-jährige Ivorer, der mit drei weiteren Offensivakteuren auch aktuell die Torschützenliste anführt, im Gesamtranking des Sky Sport Player Index auf Platz 14 im Spitzenfeld zu finden.

Meiste Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner

1. Karim Konate (FC Red Bull Salzburg): 92 (17 BL-Spiele, 1.127 Einsatzminuten)

2. Mohamed Bamba (Wolfsberger AC): 86 (15 BL-Spiele, 1.148 Einsatzminuten)

3. Guido Burgstaller (SK Rapid): 81 (12 BL-Spiele, 956 Einsatzminuten)

4. Nicolas Kühn (SK Rapid): 81 (16 BL-Spiele, 1.229 Einsatzminuten) - siehe auch HIER!

Ist nach dem Abgang im "Sommerschlussverkauf" von Haris Tabakovic der Torgarant bei Austria Wien: Andreas Gruber, der allein die Hälfte der 16 Treffer der Veilchen in der Herbstsaison erzielte.

Andreas Gruber von Top-6 mit meisten Einsatzminuten

5. Atdhe Nuhiu (SCR Altach): 79 (14 Spiele, 1.117 Einsatzminuten)

6. Andreas Gruber (FK Austria Wien): 75 (17 Spiele, 1.331 Einsatzminuten)

