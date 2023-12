Am 10. Dezember fiel in der ADMIRAL Bundesliga der Vorhang für das Kalenderjahr. Sky Sport Austria beleuchtete mal, wieviele Punkte in gesamt 33 Runden (für Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz = 17; für Absteiger SV Guntamatic Ried = 16) in 2023 die 13 BL-Klubs gesammelt haben und erstellte eine Jahrestabelle. Die auf den "Stockerlplätzen" keine Überraschungen liefert, doch umsomehr danach von Rang 4-6. Unter den Top-6 von den beiden Wiener Klubs ist dabei "keine Spur".

Spot an für die ADMIRAL Bundesliga-Jahrestabelle 2023

Spitzenduo RB Salzburg & SK Sturm marschiert vorneweg

Fast schon standesgemäß hat Serienmeister FC Red Bull Salzburg in der Jahrestabelle 2023 den Platz an der Sonne inne, weist offensiv wie defensiv das beste Torverhältnis auf (68:23) und blieb im Frühjahr sogar ohne Niederlage. Was auch auf des Gegners Platz heuer gesamt Bestand hatte. Allerdings stellten die beiden Linzer Klubs LASK und FC Blau-Weiß jeweils mit 1:0-Triumphen den Roten Bullen auf deren "heimischer Wiese" im Herbst ein "Haxerl". Die letzte Auswärtsniederlage kassierten Kapitän Andreas Ulmer (schaffte es im übrigen als einzig noch aktiver Spieler in die "50-Jahre-Bundesliga-Jubiläums-Mannschaft") und Co. Ende Juli 2022 (!) in der Merkur Arena in Graz-Liebenau beim SK Sturm.

Der wiederum bleibt den Salzburgern gehörig auf den Fersen, beendete das Frühjahr als Vizemeister (und ÖFB-Cup-Sieger) und liegt nach der Herbstrunde der neuen Saison nur zwei Punkte hinter dem Abonnement-Meister. Die Steirer spielen stets auf Sieg, verbuchten mit vier Remis die wenigsten der Liga (RB Salzburg = 8), allerdings auch fünf Niederlagen im Jahr mehr wie die Roten Bullen.

SK Rapid und Austria Wien fehlen in den Top sechs

Der LASK hat seinen Langzeit-Rang 3 im Jahr 2023 "zementiert" und entpuppte sich als Remis-Spezialist, gemeinsam mit Austria Wien und dem SCR Altach. Das Trio spielte in 33 Partien jeweils elf Mal Unentschieden.

Die beiden Wiener Großklubs Rapid und Austria schaffen es in der Jahrestabelle nicht in die Top sechs.

Zu beachten gilt allerdings auch, dass sich die Jahrestabelle relativiert, bedenkt man, dass der FC Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz, LASK, SK Rapid, Austria Wien und Austria Klagenfurt im Meisterplayoff im Frühjahr vermeintlich schwierigere Gegner hatten als der TSV Egger-Glas Hartberg und RZ Pellets WAC, die beide unter den Top-5 zu finden sind.

Ergebnistechnisch wurde die neue Saison 2023/24 für Austria Lustenau zum Horror-Herbst. Im Frühjahr holten die Vorarlberger noch stolze 25 Punkte und Platz 2 in der Quali-Gruppe, schrammten knapp an der Meistergruppe vorbei und ebenso am Europacup. Nach 17 Runden der neuen Spielzeit stehen beim Vorjahres-Aufsteiger kärgliche drei Punkte (= drei Remis) auf dem Konto, wurde noch kein Dreier geholt.

Anmerkung: Europacup-Playoff-Spiele der Bundesliga (betraf WAC, Austria Lustenau und Austria Wien) und die Punkteteilung wurden nicht berücksichtigt.

# Mannschaft Spiele TD Punkte 1 RB Salzburg 33 +45 77 2 Sturm Graz 33 +29 70 3 LASK 33 +17 59 4 TSV Hartberg 33 +7 51 5 WAC 33 +4 48 6 A. Klagenfurt 33 -15 43 7 SK Rapid 33 +8 42 8 Austria Wien 33 +3 41 9 SCR Altach 33 -21 29 10 Lustenau 33 -31 28 11 WSG Tirol 33 -24 25 12 BW Linz 17 -11 17 13 SV Ried 16 -11 8



Datenquelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at