Im "Heiligen Land" geht es los! Die WSG Tirol ist von allen 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga Erststarter beim Vorbereitungs-Programm auf die Frühjahrssaison. Kaum sind im Tiroler Land die Silvester-Sektkorken entsorgt, versammelt Thomas Silberberger - dienstältester Cheftrainer aller Teams im Oberhaus - bereits am 2. Jänner 2024 seine Wattener erstmals im neuen Jahr. Zwei Tage später geht es im Westen in Vorarlberg weiter mit dem SC Austria Lustenau und SCR Altach. Auch Meister FC Red Bull Salzburg und der Dritte LASK starten am Donnerstag, den 4. Jänner. Nachfolgend kompakt in zeitlicher Startabfolge...

Statt wie in den Vorjahren nach Malta geht es diesmal für den WSG Tirol-Tross - wie für die meisten der ADMIRAL Bundesliga-Klubs - ins Winter-Trainingscamp an die türkische Riviera, wo die Wattener auch zwei Testspiele absolvieren wollen.

Kellerkinder aus dem Westen machen Anfang

WSG Tirol (Tabellen-11.)

Trainingsstart: 2. bis 4. Jänner Leistungsdiagnostiken, 5. Jänner erstes Mannschaftstraining.

Testspiele: 10. Jänner (München, 14 Uhr) vs. TSV 1860 München, 13. Jänner vs. SVG Reichenau und SC Schwaz (Ort & Zeit noch offen), 19. Jänner (Ried, 13 Uhr) vs. SV Guntamatic Ried.

Trainingslager: 25. Jänner bis 3. Februar in Side/Türkei (zwei Testspiele: 27. Jänner vs. FC Koper, 2. Februar vs. FK Borac Banja Luka)

SCR Altach (Rang 10)

Trainingsstart: 4. Jänner

Testspiele: 6. Jänner (Altach, 14 Uhr) vs. FC Kufstein/RL West, 13. Jänner (Unterhaching, 14 Uhr) vs. SpVgg Unterhaching/3. Liga Deutschland

Trainingslager: 17. bis 26. Jänner in Belek/Türkei (vier Testspiele: 19. Jänner, 15 Uhr, vs. Vasas FC/2. Liga Ungarn, 22. Jänner, 11 Uhr, vs. Nyiregyhaza Spartacus (2. Liga/Ungarn), 22. Jänner, 15 Ur, vs. Radnicki Kragujevac/1. Liga Serbien, 25. Jänner, Zeit offen, vs. Pogon Stettin/1. Liga Polen.

SC Austria Lustenau (Rang 12)

Trainingsstart: 4. Jänner

Testspiele: 13. Jänner (Biel,15 Uhr) vs. FC Biel-Bienne ("Promotion League", 3. Liga Schweiz)

Trainingslager: 24. bis 31. Jänner in Side/Türkei (mit Testspielen)

FC Red Bull Salzburg (Rang 1)

Trainingsstart: 4./5. Jänner Leistungstests, 6. Jänner erstes Mannschaftstraining

Testspiele: 27. Jänner (Taxham, 14.00 Uhr) gegen Slask Wroclaw.

Trainingslager: 11. bis 20. Jänner in Marbella/Spanien (zwei Testspiele: Montag, 13. Jänner, SV Elversberg; Freitag, 19. Jänner, Gegner noch offen).

LASK (Rang 3)

Trainingsstart: 4. Jänner Leistungstests, 5. Jänner erstes Mannschaftstraining

Testspiele: 10. Jänner vs. FC Hansa Rostock; 14. Jänner vs. FCSB Bukarest; 18. Jänner vs. Lech Posen (2 x 60 Minuten) - alle im Trainingslager in Türkei.

26. Jänner, Ort offen, vs. FK Podbrezova (2 x 90 Minuten)

Trainingslager: 8. bis 19. Jänner in Belek/Türkei

SK Sturm Graz (Rang 2)

Trainingsstart: 5. Jänner

Testspiele: 12.01. vs. HNK Rijeka (CRO); 17.01. vs. Korona Kielce (POL); 20.01. vs. Kecskmeti TE (HUN) und KS Cracovia (POL); 25.01. vs. CSKA Sofia (BUL) und SK Dnipro-1 (UKR); 30.01. vs. Rukh Lviv FC (UKR)

Trainingslager: 9. bis 12. Jänner in Catez (SLO/ein Testspiel); 15. bis 26. Jänner in Belek/Türkei (fünf Testspiele), 30. Jänner bis 1. Februar in Catez (ein Testspiel).

Hier schlagen Kapitän Thorsten Mahrer & Co. ihre Zelte vom 27. Jänner bis 3. Februar auf: An der kroatischen Adriaküste im Amadria Park Ivan

SK Austria Klagenfurt (Rang 5)

Trainingsstart: 5. Jänner

Testspiele: 13. Jänner (Sportpark, 14 Uhr) vs. NK Domzale, 17. Jänner (Sportpark, 18 Uhr) vs. ASK Klagenfurt, 20. Jänner (Ort/Zeit noch offen) vs. NK Bravo, 25. Jänner (Sportpark, 17 Uhr) vs. SK Sturm Graz II,

Trainingslager: 27. Jänner bis 3. Februar in Sibenik (CRO/Testspiele geplant).

FK Austria Wien (Rang 8)

Trainingsstart: 5. Jänner (mit Leistungstests, Mannschaftstraining)

Testspiele: 23. Jänner (Trainingsplatz Generali Arena, 18 Uhr) vs. FavAC, 26. Jänner (Ort offen, 15.00) vs. DAC Dunajska Streda

Trainingslager: 8. bis 18. Jänner auf Malta (drei Testspiele: 10.01., 17 Uhr vs. Hradec Králové; 13.01., 11 Uhr vs. Spartak Trnava und 15.01., 16 Uhr vs. Sigma Olmütz.

SK Rapid (Rang 6)

Trainingsstart: 7. Jänner Leistungstests, 8. Jänner erstes Mannschaftstraining

Testspiele: 13. Jänner (Trainingszentrum, 14 Uhr) vs. Wiener Sport-Club.

Trainingslager: 15. bis 26. Jänner in Belek/ Türkei (drei Testspiele: 18. Jänner vs. 1. FC Slovacko in Belek; 25. Jänner vs. Szeged 2011 FC & Legia Warschau.

TSV Hartberg (Rang 4)

Trainingsstart: 8. Jänner (mit Leistungstests, Mannschaftstraining)

Testspiele: 13. Jänner (Rohrbach, 13 Uhr) vs. Deutschlandsberg, 17. Jänner (St. Pölten, 16 Uhr) vs. SKN St. Pölten, 20. Jänner (Dunajska Streda, 13 Uhr) vs. DAC Dunajska Streda, 24. Jänner (Ort offen) vs. FC Flyeralarm Admira, 27. Jänner (Trnava, 13 Uhr) vs. Spartak Trnava.

Trainingslager: 29. Jänner bis 3. Februar in Catez (zwei Testspiele: 31. Jänner, 14 Uhr, vs. NK Bravo; 3. Februar, 13 Uhr, vs. Rukh A)

5. bis 9. Februar in Moravske Toplice (SLO).

RZ Pellets WAC (Rang 7)

Trainingsstart: 8. Jänner

Testspiele: 19. Jänner (Ort/Zeit offen) gegen GAK 1902/Spitzenreiter ADMIRAL 2. Liga. 27. Jänner (Gegner, Ort und Uhrzeit offen)

Trainingslager: 21. bis 28. Jänner in Alicante/Spanien (zwei Testspiele: vs. Piast Gliwice am 23./24. Jänner, Uhrzeit offen)

FC Blau Weiß Linz (Rang 9)

Trainingsstart: 8. Jänner

Testspiele: 17. Jänner (Wallern, 18 Uhr) vs. SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, RLM, 20. Jänner vs. Union Raiffeisen Gurten, RLM (Ort & Uhrzeit offen).

Trainingslager: 21. bis 29. Jänner in Side/Türkei (zwei Testspiele: Gegner/Uhrzeit offen).

