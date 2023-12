2023 - ein Jahr mit vielen "Glanzlichtern" in den Reihen des amtierenden Vizemeisters und UNIQA ÖFB-Cup-Champions SK Sturm Graz, der auch nun wieder Abonnement-Meister FC Red Bull Salzburg bei nur zwei Punkten Rückstand im Nacken sitzt und als einziges ADMIRAL Bundesliga-Team im Frühjahr sowohl auf nationalem als auch auf internationalem "Dancefloor" vertreten sein wird, zugleich auf "drei Hochzeiten" tanzen darf (inklusive Pokal und UEFA Europa Conference League-Playoff). Christian Jauk, erfolgreicher Präsident der "Blackies", ließ das Kalenderjahr Revue passieren.

"Sturm steht immer über allem."

So viele Erfolge wie 2023 gab es kaum zu feiern, wie lässt sich dieses hohe Level halten oder sogar noch toppen?

Christian Jauk: "Cupsieger, Vizemeister und Europa-League-Gruppenphase erleben zu dürfen, ist herausragend. Dieses Niveau zu halten, ist eine riesige Herausforderung. Wir spielen über unseren Möglichkeiten und das darf nicht zu falschen Erwartungen führen. Das ist nicht nur sportlich gemeint, sondern betrifft auch Mega-Projekte wie das Stadion und das eigene Trainingszentrum für Jugend und Frauen."

Mit dem Erreichen von 12.000 Mitgliedern hast du Vereinsgeschichte geschrieben. Welches Gefühl ist es, derart prominent in den Sturm-Annalen verankert zu sein?

Christian Jauk: "Sturm steht immer über allem. Wenn man dafür einen Beitrag leisten darf, dann ist das umso erfreulicher. Mitglied sein bedeutet, ich bin ein bekennender Teil der Sturm-Familie, die im Leitbild beschrieben ist, mit all den Werten und dem Stimmrecht auf der Generalversammlung. Wir sind einer der letzten reinen Mitgliedervereine."

"Wir sind in Graz noch meilenweit von unseren Konkurrenten entfernt."

Der SK Sturm erzielt ja jährlich höhere Umsätze und führt so eine ordentliche Summe an Steuern ab. Lässt sich das in Zahlen sagen?

Christian Jauk: "Die Wertschöpfungsstudie weist über 20 Millionen Euro im Jahr aus. Damit ist bewiesen, dass Sturm für die Gesellschaft ein gutes Geschäft ist, auch wenn der Mythos in der Öffentlichkeit ein anderer ist. Viele haben bis heute nicht verstanden, dass sich seit 2016 die steuerliche Situation für Profivereine dramatisch verschlechtert hat."

Entsprechend hoch sollte der Stellenwert des SK Sturm deshalb auch bei den Stadt- und Landespolitikern sein. Ist er das?

Christian Jauk: "Da halte ich mich an das Alte Testament: An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wichtig ist, dass der Sport und im Speziellen unser Verein auch die Rahmenbedingungen dafür vorfindet. Und da sind wir in Graz noch meilenweit von unseren Konkurrenten in anderen Bundesländern entfernt."

"...das hat eine historische Dimension."

Welchen Stellenwert hat der SK Sturm bei internationalen Auftritten. Wie begegnen euch die Klubbosse von Galatasaray, Eindhoven, Atalanta oder Sporting?

Christian Jauk: "Mit unglaublichem Respekt und Anerkennung. Sie sind immer erstaunt, mit wie wenig Mitteln wir diese Ergebnisse erreichen können. Der Höhepunkt war wohl der laute Applaus des Vorstandes von Real Sociedad nach unserem Europa-League-Auftritt 2021 in Spanien, als wir das Stadion verließen."

Was ist im ÖFB-Cup und international im Frühjahr noch drinnen?

Christian Jauk: "Wir sind überall voll dabei. Der Cup-Hit gegen die Austria Anfang Februar ist wichtig für den Start. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Die Chance auf ein Conference-League-Achtelfinale ist unglaublich und braucht ein volles Stadion. Solche Spiele kommen in der Regel nur alle 20 Jahre wieder. Jeder muss verstehen, das hat eine historische Dimension."

Interview: Homepage SK Puntigamer Sturm Graz

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und Christian Fauland