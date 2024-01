Erst vor wenigen Tagen, am 20.12.2023, wurde er 20 Jahre jung, absolvierte alle 17 Spiele (3 Tore, 1 Assist) in der Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga-Spielzeit 2023/24 und gesamt bereits 57 Pflichtpartien für den SK Rapid: Innenverteidiger Leopold Querfeld. Der elfmalige ÖFB-U21-Teamspieler ist neben Offensivkraft Marco Grüll die heißeste Hütteldorfer-Aktie auf dem Transfermarkt und weckt sowohl bei Klubs in Frankreich, Deutschland und Italien Begehrlichkeiten. In Österreich hat das Winter-Transferfenster vom 07.01.- 06.02. geöffnet, in Deutschland von 01.01. - 01.02.!. Am 8.01. ist Trainingsauftakt bei den Grün-Weißen.

Beinhart und kompromisslos am Gegner dran: Leopold Querfeld. Folgt der 20-jährige Innenverteidiger des SK Rapid noch heuer in der Winter-Transferperiode dem Lockruf des Auslands?

Lique-1-Trio zählt zu "Querfeld-Denkern"

Laut französischen Medien liegen bei Leopold Querfeld, der im Februar 2012 mit acht Jahren von Union Mauer in den Nachwuchs des SK Rapid wechselte und dort über die AKA den Sprung in den Profikader schaffte, vor allem die Lique 1-Klubs LOSC Lille (aktuell Tabellenfünfter) und RC Lens (derzeit Rang 7), wo bereits ÖFB-Team-Abwehrakteur Kevin Danso spielt, im Rennen vorn. Als Dritter im Bunde taucht der Tabellenneunte RC Straßbourg auf, der von Patrick Vieira gecocht wird.

Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls bezüglich eines Winter-Abganges des gebürtigen Wieners, der beim SK Rapid noch Vertrag bis Juni 2025 hat und dessen Marktwert mit 3,5 Mio. Euro taxiert wird (Quelle: transfermarkt.at). Wird der Sohn des erfolgreichen Betreibers eines Wiener Traditions-Café - Berndt Querfeld - bald als Legionär im Ausland spielen?

Hart im Nehmen: Leo Querfeld (geb.: 20.12.2003), hier am 9. Dezember im Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg. Der Wiener Dauerbrenner hielt durch und absolvierte auch das 17. BL-Spiel im Herbst wieder von der ersten bis zur letzten Minute. Und gegen die Roten Bullen erzielte der Innenverteidiger

Süddeutsche Klubs TSG Hoffenheim & SC Freiburg mit top Österreich-Legionär-Erfahrungen

Dem Vernehmen nach wird der 1,90 Meter große Blondschopf, der von Teamchef Ralf Rangnick im vergangenen August erstmals in den ÖFB-A-Teamkader berufen wurde, auch in Deutschland gehandelt. Bei den Bundesligisten TSG Hoffenheim und SC Freiburg. Beide Klubs haben bekanntlich bereits gute Erfahrungen mit ÖFB-Kickern gemacht.

Die Breisgauer ja derzeit weiterhin mit einem rot-weiß-roten Trio: Den ÖFB-Stürmern Michael Gregoritsch & Junior Adamu sowie dem verletzten Abwehrspieler Philipp Lienhart (Adduktoren).

Doch auch Serie A-Klub Atalanta Bergamo, im vergangenen Herbst in der UEFA Europa League Gegner vom SK Sturm Graz, hat wohl Interesse bekundet am "Rapid-Rohdiamant".

Mit 17 Jahren Debüt - erstes BL-Tor gegen Rote Bullen

Beim SK Rapid machte das grün-weiße Eigengewächs einen Quantensprung, stand im November 2021 mit 17 Jahren in der UEFA Europa League gegen Dinamo Zagreb erstmals im Profikader und absolvierte damals auch sein erstes Spiel für den SK Rapid.

Seinen ersten von inzwischen gesamt vier Bundesliga-Treffern erzielte der Rechtsfuß am 18. September 2022 beim 1:1 gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim.

Fotocredit: Josef Parak